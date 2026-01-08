高虹安宣布：115學年起新竹市中小學營養午餐免費

台北市長蔣萬安近日宣布，台北市國中小學營養午餐免費，已有諸多縣市首長跟進。新竹市長高虹安今（8）日宣布，新竹市國立及市立中小學營養午餐將實施「全額補助」。市府預計每年投入超過6.1億元預算，旨在減輕家長經濟負擔，並提升校園餐食品質，讓全市學童都能安心吃飯、快樂成長。

新竹市長高虹安。（圖／高虹安臉書）

高虹安指出，這項「讓愛加菜」計畫不僅擴大補助對象納入國立中小學，更大幅提升餐費標準。國小每餐補助金額調升至60元，國中則為65元。為了確保食材品質，市府額外加碼1.07億元，堅持採用具備「三章一Q」認證的在地優質食材，期望在幫家長省荷包的同時，也能為學童的餐盤品質嚴格把關。

廣告 廣告

已有數個縣市宣布國中小學營養午餐免費。（圖／資料照）

除了經費補助，硬體設施的優化也是政策重點。市府同步啟動「午餐廚房升級2.0」計畫，每年編列逾1000萬元預算，針對市內19座中央廚房進行優化工程。內容包含更新烹調設備與改善作業動線，確保每一份午餐不僅營養均衡，更能符合現代化的食品安全標準。

高虹安強調，孩子的健康與成長是她最在乎的大事，每次到學校陪孩子用餐，看到大家滿足的笑容是最溫暖的時刻。她強調，教育不只是書本知識，健康更是城市前行的基石。未來市府將持續推動營養教育，讓新竹的孩子在校園裡感受到被重視的溫暖，共同守護孩子成長。

延伸閱讀

營養午餐免費年增十億 林俊憲打臉黃偉哲：台南負擔六都最小

雲林也跟進！張麗善宣布國中小營養午餐免費：咬牙舉債也要照顧孩子

免費營養午餐有望+1 張嘉郡：當選雲林縣長優先推動