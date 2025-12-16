高虹安將回歸市府 前政務官揭珍藏影片讚「責任一肩扛的鄰家女孩」 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費案，高等法院今（16）日大逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，二審改判後，在其任期屆滿前得准其先行復職；前新竹市政府行政處長吳皇昇今日在臉書po出一段影片，透露高虹安就是一位會在地鐵樓梯自己提著行李的鄰家女孩，在面對巨大壓力時，依然選擇低調、務實、不推諉的身影。

吳皇昇表示，今天看著新聞，他同時打開了手機裡珍藏的一段影片，那是他和高虹安一起出訪日本時，在趕往下一個行程的途中，他側面拍下的。

廣告 廣告

影片裡沒有前呼後擁的排場，也沒有高高在上的官架子，穿著風衣的高虹安在東京地鐵長長的樓梯前，自己提起紫色的重行李箱，一步一步往下走。旁邊的同仁想幫忙，高還揮揮手，怕麻煩別人，堅持自己來。

高虹安將回歸市府 前政務官揭珍藏影片讚「責任一肩扛的鄰家女孩」 7

吳皇昇說，在鏡頭前，高虹安是辯才無礙、理性務實的市長；但在鏡頭後，高其實就跟這段影片一樣，只是一個不想麻煩別人、責任一肩扛的鄰家女孩。

吳皇昇表示，曾幾何時，這樣一位出訪的行李自己扛，看到市府志工悶熱，會默默自掏腰包買風扇給志工的市長，怎被鋪天蓋地的惡意，描繪成貪得無厭的貪污犯？那些日子裡，面對千萬惡意的責難，曾問為什麼不反擊？高虹安當時只平靜地說：「不用了吧，我們好好把事情做好，要相信民眾，時間也會證明。」

「這條路走得太辛苦，也太漫長。」吳皇昇表示，司法二審判決認定高虹安無貪污意圖，撤銷了最沈重的罪名，這不僅是法律上的勝利，更是對高人格最公正的註解。他說，法官看見了卷宗裡的真相，而曾與高虹安並肩作戰的夥伴，則看見了高在權力面前的謙卑，以及在責任面前的倔強。

吳皇昇說，這段影片只有短短幾秒，卻勝過千言萬語，它記錄的不只是一個下樓梯的動作，而是一位名為高虹安的平凡人，在面對巨大壓力時，依然選擇低調、務實、不推諉的身影。他說，「恭喜市長，司法還給了您清白。雖然正義有時會遲到，但它終究不會缺席。」

吳皇昇強調，新竹的風依然在吹，期待高虹安重回崗位，繼續帶著那份提行李上下樓的拚勁與初心，讓這座城市變得更好。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫、翻攝自吳皇昇臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

二審大逆轉！高虹安貪污罪撤銷 內政部：將依法復職新竹市長

烏龍爆料國中女吸喪屍煙彈 黃瓊慧翻車遭洗版：為了聲量傷害孩子

【文章轉載請註明出處】