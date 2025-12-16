高虹安將回歸 可望成藍白合共主

新竹市長高虹安助理費官司大逆轉，藍白要角16日都透露未來藍白合是新竹市唯一方向。圖為高虹安（左）7月反罷免成功與代理市長邱臣遠（右）合體謝票。（本報資料照片）

新竹市長高虹安助理費官司大逆轉，藍白要角16日第一時間都透露藍白合是唯一方向，貪汙罪被撤銷已讓高虹安連任取得正當性，若再挺過誣告案陰霾，下屆藍白新竹市長人選幾已呼之欲出。藍白在新竹市可望繼「反惡罷」後展開第2次合作，並打造成基隆以外的第2個藍白合示範市。

高虹安本屆以9萬8121票氣走聲勢不弱的民進黨前新竹市副市長沈慧虹，以及遭藍營操作棄保而敗走的國民黨林耕仁。今年7月的大罷免，高更以12萬4360張不同意票大勝8萬6291張同意票，擴大藍白與綠營的勝差。

廣告 廣告

反惡罷大成功，顯示高人氣不墜，她具有凝聚藍白團結合作的個人魅力是一大關鍵，如今貪汙案大逆轉無罪，高將強勢回歸竹市府，藍白要角都深知藍白要密切合作，高在竹市共主的地位已無人能動搖。

此外，高虹安二審大逆轉也強化藍白合政治底氣，外溢效應也蔓延到隔岸的新竹縣，民眾黨新竹縣議員林碩彥就表示，對明年選舉態勢十分樂觀。

地方盛傳竹市代理市長邱臣遠有可能轉戰竹北市長。林碩彥說，自己已向黨中央表達願參選竹北市長，但未聽過邱的意向，黨部曾討論竹北市長人選，開放有意願者報名，採公開機制不徵召。身兼民眾黨新竹黨部主委的邱臣遠對此不回應，只表示未來選舉布局將另找時間對外說明。

至於民進黨部分，近3年市長與立委接連敗選，加上「永遠的立院總召」柯建銘主導的雙罷未獲支持，相較於其他縣市不是網內互打，就是空降部隊積極登陸試水溫，新竹市毫無市長人選的寂靜，局勢顯得詭譎。

至今綠營下屆的市長人選仍撲朔迷離，柯建銘首次沒進入黨中央選對會9人小組，地方對人選幾已無話語權，誰能出線披掛上陣，操控權在黨中央。

目前基層仍有人寄望林智堅嫡系、問政犀利的市議員楊玲宜、陳建名上陣。曾被網紅封為最美市議員之一，且能爭取竹科中間選票的市黨部主委施乃如也被寄予厚望。另參與過立委選舉的陽明交大教授林志潔也是即戰力。