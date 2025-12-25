高虹安將回民眾黨？ 民眾黨召開「勝選會議」與黃國昌同框

剛復職的新竹市長高虹安昨（24）晚同框民眾黨主席黃國昌，似為重返民眾黨連任新竹市長鋪路。 圖：翻攝自邱臣遠臉書

[Newtalk新聞] 新竹市副市長邱臣遠昨（24）日晚間發文表示，平安夜與台灣民眾黨多位夥伴共同度過一個溫暖且充滿力量的夜晚，新竹黨部當天召開「勝選團結策略會議」，黨主席黃國昌親自到場，並與甫復職的新竹市長高虹安同框出席，提前為2026年地方選舉暖身、凝聚共識。

邱臣遠指出，新竹縣市是台灣民眾黨非常重要的根據地，此次會議不只是歲末團聚，更是一場務實盤點，聚焦檢視地方組織現況、討論各選區提名方向，並以「精準提名、紮實服務」為原則，讓服務量能真正落地。

邱臣遠轉述，高虹安於會中分享市政施政成果，作為團隊最有力的後盾，並強調專業、在地與清新，是黨內夥伴共同的核心價值。

邱臣遠也向與會夥伴說明，未來黨部將建立更嚴謹的評估與培力機制，支持願意投入公共服務的年輕人才，同時結合數位與科技策略，提升基層經營效率。他表示，平安夜的溫暖提醒大家團結同行、用行動說話，新的一年將一起把事情做好，邁向勝選。

邱臣遠最後強調，「一個人走得快、一群人走得遠」，並喊出「平安夜，團結一心！2026拚勝選！」展現團隊士氣與目標。

