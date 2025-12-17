高虹安將復職竹市長 依法要補發薪水！粗估可領325萬

新竹市長高虹安即將復職，依法要補發她停職期間薪水，粗估可領回325萬多元。資料照。廖瑞祥攝



新竹市長高虹安涉詐助理費，昨二審宣判大逆轉，在貪污部分無罪，停職中的她立即向內政部申請復職。內政部長劉世芳今（12/17）表示，已收到新竹市府來函，正在簽辦中。依照規定，高虹安復職後，應補發停職期間薪水，依她月薪含加給約19萬多元，停職16.5個月，粗估至少可領回325萬多元。

高虹安被控於擔任立委期間，浮報助理酬金及加班費，去年7月26日一審判處7年4個月徒刑，褫奪公權4年。內政部自去年7月26日停止她新竹市長職務。

停職期間未給高虹安半薪

依照《公務人員俸給法》，停職期間得發半薪，但內政部當時以行政院人事行政總處106年6月22日總處給字第1060049606號函解釋，給不給半薪由上級機關決定，為貫徹政府掃除貪污，建立廉能政治之決心，因此決定不給高虹安半薪。

如今高虹安二審貪污無罪，已申請復職。同樣依照《公務人員俸給法》，「復職人員補發停職期間之本俸（年功俸），在停職期間領有半數之本俸（年功俸）者，應於補發時扣除之。」、「先予復職人員，應俟刑事判決確定未受徒刑之執行；或經移付懲戒，須未受撤職、休職之懲戒處分者，始得補發停職期間未發之本俸（年功俸）」，要補發她薪資。

劉世芳：復職後依程序給薪

以縣市長每月薪資含加給去年為19萬3410元、今年為19萬9290元計算，高虹安停職16.5個月，去年停職約5個月，今年停職至少11.5個月，由於她停職期間沒有領半薪，因此粗估至少可領325萬8885元。詳細數字以市府核算為準。

對於是否補發薪水，劉世芳說，「（若）復職以後就照常，就會給啦。程序上怎麼走就怎麼走」。

