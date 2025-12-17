高虹安將復職！停職1年5月薪水可補發...有望領回164萬

高虹安涉貪二審逆轉無罪，有望復職。（圖／資料照）

新竹市長高虹安因涉貪汙詐領助理費遭起訴，台灣高等法院昨（16）日撤銷台北地方法院一審有罪判決，改判無罪；內政部證實，高虹安依《地方制度法》規定可向內政部申請復職，已收到新竹市政府來函，公文正在簽辦中。據悉，高虹安停職1年5個月的薪水，共164萬餘元，薪水將依程序補發。

高虹安被控在2020年立委任內涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月。不過，二審台灣高等法院認定不構成貪汙，立院公費助理經費是「實質補助，彈性勻用」、是立委的補助費，改依《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，可易科罰金。

關於民選地方行政首長停職期間是否發給半俸？內政部去年說明，考量高虹安係涉貪汙治罪條例案件，為貫徹政府掃除貪污，建立廉能政治之決心，因此決定停職期間不核給半數俸額。

不過，昨天判決逆轉，新竹市政府昨日也來函請求恢復高虹安的新竹市長職務。內政部長劉世芳表示，公文正在簽辦當中，復職以後薪水就會照常給，「程序上怎麼走就怎麼走」。

根據《公務人員俸給法》第21條第1項規定，依法停職人員，於停職期間，得發給半數之本俸（年功俸），至其復職、撤職、休職、免職或辭職時為止；復職人員補發停職期間之本俸（年功俸），在停職期間領有半數之本俸者，應於補發時扣除之。

綜合媒體報導，高虹安任職新竹市長期間，每月薪俸額含加給約19萬3410元，停職1年5個月共17個月，補發的薪水相當於164萬3985元。

