高虹安專訪「大罷免掛貪汙犯看板 被選民否決」

新竹市長高虹安二審貪汙逆轉判無罪，有人評論高院承審法官郭豫珍是「貪官之友」。她昨天接受本報專訪時感觸良多說，停職期間面臨大罷免，新竹市許多路口掛滿「高虹安是貪汙犯」看板，她坦言殺傷力大，但最終十二萬多票否決罷免，顯示市民理性判斷，市政攻防才是正常模式，而非貼標籤或人身攻擊；相關法律爭點及合議庭判斷內容，仍待判決書出爐後才能了解，希望大家「尊重司法、尊重法院」，回到判決理由理性討論。

助理費除罪化修法引發爭議，高虹安表示，助理費核心問題在於制度長期不夠明確，高院之前提出長達約兩萬字釋憲申請書，內容針對立法院組織法第卅二條規定討論，該條文僅規範立委可聘用的助理人數，以及立院依勞基法負擔相關人事費用，卻未清楚界定實務運作方式。

廣告 廣告

高虹安說，釋憲聲請書詳細整理多屆立法院、不同會期及月分的助理聘僱與加班費申報狀況，發現無論立委聘用八名或十四名助理、在休會或審議預算的「大月、小月」，每月申報的助理費與加班費金額大致相同，呈現出「總額制」實務慣行樣態，確實易引發制度合理性的疑問。

「若法律規範本身不夠明確，確實有必要透過修法釐清。」高虹安指出，如此才能避免更多民代在模糊地帶中誤觸法規，自己親身經歷這段司法過程後，也更加理解助理費制度長期以來存在的爭議。多數民代並非為了貪圖助理費，而是需要額外自費聘用助理、處理選民服務等工作，若修法更加明確，不僅有助制度健全，也能避免未來再有民代因制度不清而誤陷法網。

不過，高虹安也說，討論助理費法規修法不能忽略國會助理的權益保障，須確保助理薪資、加班費與勞基法相關保障，不應出現費用直接進入立委帳戶、卻未落實雇主責任的情況。

高虹安表示，這段司法過程，不只是她承受壓力，助理也相當辛苦，因此更期待立法院能夠正視制度問題、開啟對話，進行完整檢討與討論，尋求各方都能接受的方向。

【看原文連結】

更多udn報導

清純護理師轉行銀座酒店紅牌 她揭壓抑過往：很痛苦

下體搔癢以為小事…翁「找妹妹」被勸退 醫一看驚呆

幼兒園「4天3夜遊澳門、珠海」掀議 價格曝光急喊卡

許允樂被傳有孕雙喜臨門？李玉璽鬆口回應了