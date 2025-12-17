高虹安專訪「理解柯文哲的煎熬 要撐住」

新竹市長高虹安昨天接受本報專訪，談到正身陷貪汙案官司的民眾黨前主席柯文哲，高虹安說，歷經司法程序，她更深刻體會一般民眾若未實際閱讀卷宗內容，僅憑媒體報導或庭訊片段，難掌握案件全貌，「我能理解柯文哲的煎熬」，喊話柯「要加油、要撐住」。

高虹安說，二○二二年參選新竹市長期間，她就多次遭遇偵查內容、起訴細節甚至卷宗資料被揭露、過度放大或解讀，遭到嚴重誤解。最不能理解總有人說「她會搞定司法」，讓高虹安不得不在被罷免公報的答辯書嚴正澄清，但相關文字仍成為政治操作的素材，刻意帶動輿論風向。

她指出，高度受關注的司法案件，干擾因素過多、偵查期間大量資訊提前曝光，容易讓社會產生程序是否公平的質疑，這樣的氛圍早在二○二二年便已出現。

「正因為親身經歷，更能理解柯文哲在司法過程中所承受的壓力。」高虹安說，不只柯本身煎熬，柯的家人面對的不確定與巨大壓力，那是一種對未來前途感到茫然、不可預測的狀態。

她回憶，貪汙案一審遭重判時，她難以接受，為此主動深入理解司法程序，並自行檢索、整理上百件助理費相關判決，以資料分析比對判例趨勢。她形容「司法如同天平，證據是砝碼」，理應呈現相對穩定的判斷結果，讓她不免疑惑，「若將高虹安的名字從案件中抽離，一審判決是否仍會相同？」

「我不願輕易使用追殺或司法迫害等字眼。」高虹安說，她只想回到最根本的問題，案件是否被公平對待，民眾對司法的不信任，正反映在即便她的案件在一審被判貪汙重罪，仍有超過十二萬名市民在罷免投票中表達支持高虹安，背後值得整個社會深思。

最近是否有聯繫柯文哲？高虹安說，雙方沒有就司法結果進行討論，若有機會她希望勉勵柯要加油、要撐住，因為司法程序是一條只能自己走過的路。

