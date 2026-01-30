高虹安小內閣傳異動！2首長走馬上任 還將新增副市長、副秘書長及2行政單位

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

新竹市政府今（30）日發布交通處及養護工程處新任首長人事案，交通處處長由具備交通與城市治理實務經驗的市府參議林正光調任；養護工程處處長一職，則由擁有工程與地政雙專業背景的市議會議事組主任李吳喜陞任。此外，因應立法院去年三讀通過《地方制度法》修法，新竹市將於2月1日起正式增置副市長及副秘書長，同時新成立「養護工程處」與「數位發展處」。象徵新的一年，新竹市府團隊將迎來更具規模的新面貌；市府表示，《新竹市政府組織自治條例》修正案已於28日新竹市議會三讀通過。

高虹安說，增置副市長及副秘書長，並成立「養護工程處」與「數位發展處」，將有助於強化市府治理效能，充分發揮專業分工的效益，推動市政運作更精準、高效。（圖／市府提供）

新任交通處處長林正光，畢業於國立臺灣海洋大學航運管理學系及中華大學運輸科技與物流管理學系碩士，具備完整交通專業訓練。林處長曾任市府交通處科長、城市行銷處處長及參議，並參與YouBike、公共運輸、轉運站、自行車道、17公里海岸線及新竹公園再生等多項重大建設計畫，對新竹交通環境與運輸政策推動實務相當熟稔。未來將以「交通暢行、智慧治理、宜居永續」為目標，持續提升城市交通服務品質與用路安全。

新任養護工程處處長李吳喜，具備土木工程、都市計畫及事業經營管理等完整學歷背景，歷任新竹市議會議事組主任、市府東區及北區區長，以及地政處副處長，行政歷練橫跨基層、府會與專業機關，並曾榮獲內政部地政貢獻獎及模範公務人員肯定。李吳處長兼具工程專業、地政法規素養與跨單位協調能力，未來將有效提升道路、公共設施及公共空間養護品質，確保工程推動更為順暢。

新竹市長高虹安表示，此次人事規劃著眼於「穩健接棒、專業導向」，透過適才適所的人事安排，持續強化市府團隊整體治理量能，全面提升市政效能，回應市民對城市便利與公共品質的期待。

針對正式增置副市長及副秘書長，高虹安表示，此次組織改造並非單純增加職務或單位，而是為了「細化專業分工、提升治理效能」。透過功能重整與專業分工深化，市府期望回應城市治理型態的轉變與公共服務需求的成長，同時配合中央法規調整，強化市政執行力與組織韌性，為新竹市的長遠發展奠定穩健的行政基礎。

高虹安進一步說明，近年新竹市在產業發展、公共建設及市民服務等面向均呈現結構性成長，市政推動也愈發複雜繁重。為提升決策品質與執行效率，市府必須透過跨域協調與明確的專業分工。增置副市長及副秘書長，並成立「養護工程處」與「數位發展處」，將有助於強化市府治理效能，充分發揮專業分工的效益，推動市政運作更精準、高效。

