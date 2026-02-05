高虹安就任三週年 打詐有成、智慧警政、員警福利全面提升

高虹安就任期間，打詐有成、智慧警政、員警福利全面提升。





新竹市長高虹安上任三年，市府團隊以「科技治理、守護安全」為核心，持續推動警政治理升級，從強化治安維護、精進交通安全到導入智慧科技警政，同時也重視第一線警察同仁的工作環境與福利保障，逐步改善勤務設備、執勤安全及相關照顧措施。並透過跨局處合作與警政資源整合，不僅有效回應市民對治安與交通的期待，也讓新竹市朝向更安心、宜居的智慧城市穩健前行。

高虹安表示，近年來警察局打詐績效亮眼，自她上任以來即積極推動打詐、識詐各項作為，投入反詐騙查緝與宣導專案，整合市府資源提升防詐成效。在中央評比中也屢獲肯定，包括112年度第1、2次「全國同步打擊詐欺專案行動」榮獲分組評比第一名，113年第3次「全國同步打擊詐欺專案行動」同樣拿下分組評比第一名；另於113年下半年及去(114)年上半年，在「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』2.0執行計畫」及「偵防詐欺犯罪執行計畫」中，皆獲評核特優。去年第2次全國同步打擊詐欺專案榮獲分組評比第二名，第3次、第4次更雙雙奪下全國評核第一名，全年成功攔阻詐騙案件265件、金額達2億1,737萬元，並查扣不法所得1億972萬元，充分展現警察局打擊詐欺犯罪的決心與成效，也有效守護新竹市民的財產安全。

高虹安指出，市府警察局持續導入科技應用，強化治安維護與交通管理量能，今年將陸續於治安熱點及交通要點建置，並汰換逾使用年限的錄影監視系統。目前全市共有5,287支監視器穩定運行，並搭配2,220組車牌辨識模組，涵蓋重要路口、聯外道路及治安要點，並已完成地理圖資系統整合，以視覺化方式呈現車行軌跡，成為犯罪偵防的重要利器。另針對易肇事、易違規路口進行滾動式檢討評估，積極導入智慧科技輔助交通執法，全市已有34處路口建置固定式及標靶式科技執法設備，提升交通安全與執法效能。

高虹安進一步指出，警察局持續強化跨局處合作，透過聯合稽查與專案行動，全方位守護市民安全。在交通安全方面，警察局結合交通、工務等相關局處推動人本交通政策，與113年同期相比，A1類（死亡）事故件數減少7件、死亡人數減少2人，行人死亡減少9人，A2（受傷）事故件數減少477件、受傷人數減少616人，皆呈逐步下降趨勢，展現防制成效；在治安維護上，同時配合市府執行違規及不法營業場所聯合稽查，攜手相關單位維護公共安全；另透過跨局處協作會議，深化校園與社區安全網絡，落實預防性警政，展現市府團隊協力守護城市安全的決心。

高虹安說，市府致力打造幸福友善的警察工作環境，持續提升同仁待遇與生活照護。除核定「警察人員勤務繁重加成」上調方案，待中央完成修法即可生效外，她上任初期即將超勤加班費由原本每月1萬7,000元提高至1萬9,000元，並同步提升健康檢查補助經費至4,500元及7,500元。另針對深夜0至6時執勤同仁，實質支給每小時100元深夜危勞津貼，以激勵基層員警士氣；同時調升伙食補助，中、晚餐提高至120元，早餐及夜點調升至60元，並將派出所廚娘改列為市府臨時人員常時聘用，確保同仁每日皆能享用熱食。另全面為警用汽、機車加保500萬元超額責任險，讓員警在執勤過程中獲得更完善的保障。

除提升各項實質津貼補助外，市府亦同步改善外勤警察同仁的辦公與備勤環境。自112年起已規劃投入逾10億元經費，推動4處警察單位廳舍增建、興建及整建工程，包括去年已完工啟用的交通隊辦公廳舍，目前施工中的埔頂派出所，以及兩處老舊警察宿舍暨里民活動中心之興建計畫，持續為警察同仁打造安全、舒適且具機能性的工作空間。

