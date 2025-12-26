高虹安就職三週年 新竹市平均每2天就有一項公共工程完成或啟動
高虹安市長上任3週年，持續為市民打造「安居科技城」，政見兌現逾八成（圖片來源／新竹市政府））
新竹市長高虹安12月25日上任滿三週年。新竹市政府秉持「安居科技城」施政願景，持續推動城市轉型與建設升級。市府表示，三年來，新竹市平均每2天就有一項公共工程完成或啟動；高市長競選期間提出的政見，整體落實率已達8成，展現說到做到、加速推動市政的具體成果。「安居科技城」不只是口號，而是正在進行中的城市日常。
說到做到，政見落實達8成
市府表示，高市長上任後，以理性、務實態度面對市政，將政見逐案列管、定期檢視。三年來，政見整體落實率達8成（列管139項，已完成97項、辦理中40項、規劃推動中2項），包含成立數位實驗高中、新竹通APP上線、開辦祝你好孕補助（凍卵、中醫助孕調理、婚後孕前健檢補助）及到宅坐月子服務、擴大敬老愛心卡點數及使用範圍、推動弱勢長輩營養金、提升特教資源及聘用人力、設置智慧停車柱等，謹記市民託付，積極兌現。
深耕教育環境，打造親師生安心學習的城市
市府指出，在教育政策上，高虹安市長秉持「新竹好學」教育願景，推動學區檢討、擴校增班與校校均質化，持續投入校園軟硬體改善，全面盤點老舊校舍、運動場地與教學空間。除落實「班班有大屏、一師一載具、生生用平板」外，三年來共增改建15棟校舍、2棟活動中心、12處校園運動場館或球場、8校操場，建置或改善28校通學步道，補助市立高中增班14班、改善2校專業藝術教育場地、3校特教班及多功能教室，並補助18校教學空間與25校大型集會場所冷氣建置或改善，同時成立全國第二所數位實驗高中。
此外，三年來投入逾10億元改善學童營養午餐、特教環境，以及教師與代理教師福利，讓教師開心、家長放心、孩子安心，奠定城市長遠發展的教育基礎。
優化交通，讓通行更安全、更順暢
市府提到，交通建設是高市長高度重視的市政工作之一。上任第一場市政會議即兌現承諾成立「交通改善小組」，聘請專家每月檢視交通痛點並研擬改善方案，全力推動落實。
三年來，市府已改善易肇事路口518處、開闢7條新道路，完成17,403公尺實體人行道與4,341公尺標線型人行道，拓寬2處道路或橋梁，完成路平64萬平方公尺、側溝改善11,985公尺、汰換路燈7,400盞，並建置2,400席智慧停車柱、78處智慧公車站牌、236槍電動大小客車充電樁。透過工程改善與智慧號誌調整，竹市每十萬人口交通事故發生率減少231件、降幅達11.1%，並新闢9處汽機車停車場，提升整體交通安全與便利性。
在公共運輸方面，市府持續優化公車路線與班次，開通先導公車，累計搭乘人次已逾40萬；三年來新增54站Ubike站點、530輛Ubike、100輛Ubike電輔車及500輛共享機車，完善多元運具環境。
從小到老，照顧到好；全齡社福，創造最小負擔最大幸福
市府表示，高市長秉持「從小到老，照顧到好」、「最小負擔，最大幸福」理念推動全齡社福政策，包含祝你好孕補助與到宅坐月子服務、放寬好孕專車使用資格、生育津貼提高至每胎3萬元，以及托育補助大幅加碼（公共化提升至7,500元、準公共化提升至14,500元）。
市府並預計自115年3月起，育兒津貼每月加碼1,000元，原有補助加上市府加碼後，每月可領取6,000元至8,000元；同時規劃新增10處公共托嬰中心及南區親子館，並佈建赤土崎多功能館、兒少家庭福利館及少年福利服務中心。
在長者福利方面，市府擴大敬老愛心卡用途並將點數提升至800點，提供農會、藥局代買服務，增設共餐據點至91處，並開辦每月1,000元弱勢長者營養金；同時建置疫苗預約系統並推出自費疫苗補助，累計已有5,411人次受益。長照服務方面，已建置12處A級整合型服務中心、143處B級服務單位及55處C級據點。
活化文化資產，讓城市記憶與生活並行
市府指出，高市長重視文化保存與創新並進，三年來啟動18案古蹟歷建修繕工程、審議新增4處市定古蹟、1處歷史建築及6處列冊追蹤，另登錄1項傳統工藝、1項民俗及1項保存技術。同時辨理藝文講座、工作坊、展演活動等2,105場，並補助各類藝文活動或創作396案共3,669萬元，讓文化成為市民生活的一部分，形塑竹市獨有的城市氣質。
推動淨零生活，打造宜居永續城市
市府表示，在環保與永續發展方面，市府發布《新竹市2050淨零排放白皮書》及自願檢視報告(VLR)，增設1處空氣品質淨化區、3處空氣品質維護區，並啟動焚化爐升級工程及新建1座廚餘堆肥處理廠，提升垃圾處理效能與資源循環成效。
市府亦率全國之先推出ESG媒合平台，已成功媒合76案ESG合作，透過公私協力落實「宜居永續」願景；同時，市府也改造11處公園綠地，並維護管理全市260處公園綠地及觀光區，打造更多親近自然的公共空間。
多元活動行銷竹市，提升城市能見度
市府指出，高市長上任後積極推動城市行銷，結合科技、文化與生活特色，三年來辦理賞花季、兒藝節、國際動漫節、國際風箏節、玩啤派對、微光市集、竹風好市集、青草湖系列活動，行銷新竹「山（十八尖山）、湖（青草湖）、海（南寮漁港）」城市特色，共計吸引1,072萬人次遊客，較上任前成長3.4%。
此外，市府推出假日觀光巴士，累計服務2.8萬人次；113年首辦新竹市購物節帶動54億元消費，114年第二屆更創下逾60億元消費佳績。竹市積極推動藝文觀光活動，自113年起至今已獲得逾40座國際獎項肯定，讓竹市在地文化創意與觀光景點閃耀全球。
發展智慧城市，以科技提升治理效率
市府表示，憑藉科技重鎮優勢，市府持續導入智慧城市應用，推動「智慧城市場域驗證服務合作計畫」，已完成5項實證案例，並持續推動智慧公廁環境監測、共享充電暨智慧回收等應用。
新竹通APP整合多項市政數位服務，上線以來下載次數已逾4.7萬次，從智慧交通、智慧停車到行政流程數位化，全面提升治理效率與服務品質。
推動重大公共工程、社會住宅與市地重劃，厚植城市發展基礎
市府表示，重大公共工程是城市發展的關鍵基石。高市長上任後，嚴謹控管工程品質與財務紀律，推動關埔空橋建設、北門市場及新竹漁港漁產品直銷中心改建、打造北台灣首座海洋保育教育基地「香山濕地海洋保育教育中心」、棒球場改善等工程，並攜手中央開工2,503戶社會住宅，其中中雅安居與建功安居已開工，合計1,381戶。
此外，市府啟動近35年來規模最大的公辦市地重劃案「中油油庫市地重劃」，基地面積約11.4公頃，完工後將釋出約6.9公頃科技商務區土地，並提供文教、社福、公園及道路等公共設施用地，成為城市轉型的重要里程碑。
「『安居科技城』就是現在進行式！」高市長表示，三週年既是階段性成果檢視，也是持續前進的新起點。市府團隊將持續以市民需求為核心，強化跨局處合作，精進政策執行力，讓「安居科技城」在每日市政推動中持續具體實現。
更多信傳媒報導
F-16V要再晚一年抵台了 卡到這個原因最快2027年才交機
捷運臺北車站悼念牆25日設置 追思見義勇為徐家昶
川普會出兵直接援臺？ 國防院專文：需妥善管理對美軍事介入期待
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 16 小時前 ・ 312
（專訪）連晨翔當爸認了！「房事」壓力不小 揭婚後不跟爸媽住原因
連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月迎女當爸，自曝父親是他心中的「全能偶像」，數學、理財到拍戲的台語教學，都是爸爸手把手教學。多年前已在樹林置產的連晨翔，談到買房過程顯得十分真性情，被問及是否為現金買房，他高八度驚喊：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」他說雖然是在自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
台日高中對抗賽／意外甲子園冠軍投手被打退 幫忙吸水在日本是應該做的
中信盃台日高中棒球對抗賽25日新莊棒球場開打，晚間黑豹旗冠軍平鎮高中以2：2與日本九州聯隊和局收場，九州先發投手新垣有絃僅投2.2局就被平鎮高中打退場，賽後九州總教練加藤慶二坦言，新垣有絃是陣中的王牌投手「沒想到會被台灣打的那麼輕鬆...」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 44
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 50
原計畫聖誕節發動攻擊 張文提早行動原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人。警方反覆抽絲剝繭調查發現，張文早在本月13日有預定大同區的千慧旅館作為「作戰總部」，但他還埋藏伏筆，另外也預定大同區的紫園飯店，預定聖誕節入住，警方表示，這兩間飯店都是同時間下訂，但最後因存款不足無法刷卡付款，張文只能以現金訂下千慧旅館。 本月19...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 60
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 141
國產百萬純電休旅Bria終於問市 鴻華先進漲7%歡慶
鴻華先進歡慶新車發表？鴻華先進-創（2258）昨日迎來新車「Foxtron Bria」發表，也是收購納智捷後首發，新車定價最低為89.9萬元。今（26）日台股開盤鴻華先進立刻迎來漲勢，股價一度觸及43.7元、漲幅達7.7%，攀上近一個半月來高點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 8
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 21 小時前 ・ 9
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 21 小時前 ・ 94
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 28
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 5
謝龍介台南造勢直接亮槍 綠委傻眼：現在是不投藍就吃子彈？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林楚茵今(12/26)表示，上周北捷無差別隨機攻擊事件讓國人驚魂未定，國民黨副主席季麟連竟在台南造勢場合直接亮槍...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 80
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 102
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 155
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
「斷骨增高術」原是想改變人生的選擇，卻讓一些中國年輕人陷入長期病痛與維權困境。有人出現踝關節神經損傷、長短腿和行走疼痛；...世界日報World Journal ・ 12 小時前 ・ 5