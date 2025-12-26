高虹安就職三週年 新竹市平均每2天就有一項公共工程完成或啟動

高虹安市長上任3週年，持續為市民打造「安居科技城」，政見兌現逾八成（圖片來源／新竹市政府））

新竹市長高虹安12月25日上任滿三週年。新竹市政府秉持「安居科技城」施政願景，持續推動城市轉型與建設升級。市府表示，三年來，新竹市平均每2天就有一項公共工程完成或啟動；高市長競選期間提出的政見，整體落實率已達8成，展現說到做到、加速推動市政的具體成果。「安居科技城」不只是口號，而是正在進行中的城市日常。

說到做到，政見落實達8成

市府表示，高市長上任後，以理性、務實態度面對市政，將政見逐案列管、定期檢視。三年來，政見整體落實率達8成（列管139項，已完成97項、辦理中40項、規劃推動中2項），包含成立數位實驗高中、新竹通APP上線、開辦祝你好孕補助（凍卵、中醫助孕調理、婚後孕前健檢補助）及到宅坐月子服務、擴大敬老愛心卡點數及使用範圍、推動弱勢長輩營養金、提升特教資源及聘用人力、設置智慧停車柱等，謹記市民託付，積極兌現。

深耕教育環境，打造親師生安心學習的城市

市府指出，在教育政策上，高虹安市長秉持「新竹好學」教育願景，推動學區檢討、擴校增班與校校均質化，持續投入校園軟硬體改善，全面盤點老舊校舍、運動場地與教學空間。除落實「班班有大屏、一師一載具、生生用平板」外，三年來共增改建15棟校舍、2棟活動中心、12處校園運動場館或球場、8校操場，建置或改善28校通學步道，補助市立高中增班14班、改善2校專業藝術教育場地、3校特教班及多功能教室，並補助18校教學空間與25校大型集會場所冷氣建置或改善，同時成立全國第二所數位實驗高中。

此外，三年來投入逾10億元改善學童營養午餐、特教環境，以及教師與代理教師福利，讓教師開心、家長放心、孩子安心，奠定城市長遠發展的教育基礎。

優化交通，讓通行更安全、更順暢

市府提到，交通建設是高市長高度重視的市政工作之一。上任第一場市政會議即兌現承諾成立「交通改善小組」，聘請專家每月檢視交通痛點並研擬改善方案，全力推動落實。

三年來，市府已改善易肇事路口518處、開闢7條新道路，完成17,403公尺實體人行道與4,341公尺標線型人行道，拓寬2處道路或橋梁，完成路平64萬平方公尺、側溝改善11,985公尺、汰換路燈7,400盞，並建置2,400席智慧停車柱、78處智慧公車站牌、236槍電動大小客車充電樁。透過工程改善與智慧號誌調整，竹市每十萬人口交通事故發生率減少231件、降幅達11.1%，並新闢9處汽機車停車場，提升整體交通安全與便利性。

在公共運輸方面，市府持續優化公車路線與班次，開通先導公車，累計搭乘人次已逾40萬；三年來新增54站Ubike站點、530輛Ubike、100輛Ubike電輔車及500輛共享機車，完善多元運具環境。

從小到老，照顧到好；全齡社福，創造最小負擔最大幸福

市府表示，高市長秉持「從小到老，照顧到好」、「最小負擔，最大幸福」理念推動全齡社福政策，包含祝你好孕補助與到宅坐月子服務、放寬好孕專車使用資格、生育津貼提高至每胎3萬元，以及托育補助大幅加碼（公共化提升至7,500元、準公共化提升至14,500元）。

市府並預計自115年3月起，育兒津貼每月加碼1,000元，原有補助加上市府加碼後，每月可領取6,000元至8,000元；同時規劃新增10處公共托嬰中心及南區親子館，並佈建赤土崎多功能館、兒少家庭福利館及少年福利服務中心。

在長者福利方面，市府擴大敬老愛心卡用途並將點數提升至800點，提供農會、藥局代買服務，增設共餐據點至91處，並開辦每月1,000元弱勢長者營養金；同時建置疫苗預約系統並推出自費疫苗補助，累計已有5,411人次受益。長照服務方面，已建置12處A級整合型服務中心、143處B級服務單位及55處C級據點。

活化文化資產，讓城市記憶與生活並行

市府指出，高市長重視文化保存與創新並進，三年來啟動18案古蹟歷建修繕工程、審議新增4處市定古蹟、1處歷史建築及6處列冊追蹤，另登錄1項傳統工藝、1項民俗及1項保存技術。同時辨理藝文講座、工作坊、展演活動等2,105場，並補助各類藝文活動或創作396案共3,669萬元，讓文化成為市民生活的一部分，形塑竹市獨有的城市氣質。

推動淨零生活，打造宜居永續城市

市府表示，在環保與永續發展方面，市府發布《新竹市2050淨零排放白皮書》及自願檢視報告(VLR)，增設1處空氣品質淨化區、3處空氣品質維護區，並啟動焚化爐升級工程及新建1座廚餘堆肥處理廠，提升垃圾處理效能與資源循環成效。

市府亦率全國之先推出ESG媒合平台，已成功媒合76案ESG合作，透過公私協力落實「宜居永續」願景；同時，市府也改造11處公園綠地，並維護管理全市260處公園綠地及觀光區，打造更多親近自然的公共空間。

多元活動行銷竹市，提升城市能見度

市府指出，高市長上任後積極推動城市行銷，結合科技、文化與生活特色，三年來辦理賞花季、兒藝節、國際動漫節、國際風箏節、玩啤派對、微光市集、竹風好市集、青草湖系列活動，行銷新竹「山（十八尖山）、湖（青草湖）、海（南寮漁港）」城市特色，共計吸引1,072萬人次遊客，較上任前成長3.4%。

此外，市府推出假日觀光巴士，累計服務2.8萬人次；113年首辦新竹市購物節帶動54億元消費，114年第二屆更創下逾60億元消費佳績。竹市積極推動藝文觀光活動，自113年起至今已獲得逾40座國際獎項肯定，讓竹市在地文化創意與觀光景點閃耀全球。

發展智慧城市，以科技提升治理效率

市府表示，憑藉科技重鎮優勢，市府持續導入智慧城市應用，推動「智慧城市場域驗證服務合作計畫」，已完成5項實證案例，並持續推動智慧公廁環境監測、共享充電暨智慧回收等應用。

新竹通APP整合多項市政數位服務，上線以來下載次數已逾4.7萬次，從智慧交通、智慧停車到行政流程數位化，全面提升治理效率與服務品質。

推動重大公共工程、社會住宅與市地重劃，厚植城市發展基礎

市府表示，重大公共工程是城市發展的關鍵基石。高市長上任後，嚴謹控管工程品質與財務紀律，推動關埔空橋建設、北門市場及新竹漁港漁產品直銷中心改建、打造北台灣首座海洋保育教育基地「香山濕地海洋保育教育中心」、棒球場改善等工程，並攜手中央開工2,503戶社會住宅，其中中雅安居與建功安居已開工，合計1,381戶。

此外，市府啟動近35年來規模最大的公辦市地重劃案「中油油庫市地重劃」，基地面積約11.4公頃，完工後將釋出約6.9公頃科技商務區土地，並提供文教、社福、公園及道路等公共設施用地，成為城市轉型的重要里程碑。

「『安居科技城』就是現在進行式！」高市長表示，三週年既是階段性成果檢視，也是持續前進的新起點。市府團隊將持續以市民需求為核心，強化跨局處合作，精進政策執行力，讓「安居科技城」在每日市政推動中持續具體實現。

(原始連結)





