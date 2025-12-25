高虹安就職3周年細數政績兌現率逾8成 平均2天1工程

新竹市長高虹安（左四）25日上任滿3周年，她細數3年來兌現的政見已達8成，平均每2天就有1項工程完成或啟動。左一為陪同了解道路拓寬工程完成啟用的市議長許修睿。（本報資料照片／陳育賢新竹傳真）

新竹市長高虹安25日上任滿3周年，她細數3年來兌現的政見已達8成，平均每2天就有1項工程完成或啟動，市府持續推動城市轉型與建設，「安居科技城」不只是口號，而是正在進行中的城市日常。

高虹安表示，她上任後以理性、務實態度面對市政，將政見逐案列管、定期檢視。3年來，各項工程與工作列管139項，已完成97項、辦理中40項、規畫推動中2項，政見整體落實率達8成。

高虹安說，「新竹好學」教育願景部分，市府推動學區檢討、擴校增班與校校均質化，持續投入校園軟硬體改善，全面盤點老舊校舍、運動場地與教學空間。

除落實「班班有大屏、一師一載具、生生用平板」外，3年來共增改建15棟校舍、2棟活動中心、12處校園運動場館或球場、8校操場，建置或改善28校通學步道，補助市立高中增班14班、改善2校專業藝術教育場地、3校特教班及多功能教室，並補助18校教學空間與25校大型集會場所冷氣建置或改善，同時成立全國第2所數位實驗高中。

而交通建設更是高虹安高度重視的市政工作之一。她表示，她上任第1場市政會議即兌現承諾成立「交通改善小組」，聘請專家每月檢視交通痛點並研擬改善方案；3年來市府已改善易肇事路口518處、開闢7條新道路，完成1萬7403公尺實體人行道與4341公尺標線型人行道，拓寬2處道路或橋梁，完成路平64萬平方公尺、側溝改善1萬1985公尺、汰換路燈7400盞，並建置2400席智慧停車柱、78處智慧公車站牌、236槍電動大小客車充電樁。

透過工程改善與智慧號誌調整，竹市每10萬人口交通事故發生率減少231件、降幅達11.1％，並新闢9處汽機車停車場，提升整體交通安全與便利性。

在公共運輸方面，市府持續優化公車路線與班次，開通先導公車，累計搭乘人次已逾40萬；3年來新增54站Ubike站點、530輛Ubike、100輛Ubike電輔車及500輛共享機車。

重大公共工程、社會住宅與市地重劃部分，市府3年來嚴謹控管工程品質與財務紀律，推動關埔空橋建設、北門市場及新竹漁港漁產品直銷中心改建、打造北台灣首座海洋保育教育基地「香山溼地海洋保育教育中心」、棒球場改善等工程，並攜手中央開工2503戶社會住宅，其中中雅安居與建功安居已開工，合計1381戶。

此外，市府啟動近35年來規模最大的公辦市地重劃案「中油油庫市地重劃」，基地面積約11.4公頃，完工後將釋出約6.9公頃科技商務區土地，並提供文教、社福、公園及道路等公共設施用地，成為城市轉型的重要里程碑。

