高虹安市政落實智慧治理 竹市青年創意提案轉化政策行動

▲高虹安市長表示，市府以智慧治理為核心，持續打造青年參與、創新落地的城市治理新典範。

【記者 李宏燁／新竹市 報導】青年創意正式走入城市治理！新竹市政府於去（114）年首度舉辦「新竹政策黑客松」競賽活動，成功吸引超過百位青年創客參與，激盪出多項兼具創新性與公共價值的政策提案。今（13）日競賽前三名獲獎團隊「LinkGeNe」、「王者清華」及「我覺得行」受邀出席市務會議，向市長高虹安及市府各局處進行成果簡報，展現青年世代關心公共事務、積極投入市政的行動力。

▲高虹安市長與第一名團隊LinkGeNe合影，肯定青年創意落實市政，展現公私協力新動能。

市長高虹安表示，市府持續推動「智慧治理、青年活力」施政策略，致力打造兼具科技力與人本精神的「安居科技城」。首屆「新竹政策黑客松」以「全民反詐、安心家園」、「AI創新、智慧城市」及「政策主題、集思廣益」為三大主軸，聚焦城市治理關鍵議題。參賽青年在業師陪伴與跨域協作下，運用政府開放資料進行分析，並於48小時內完成政策構想、方案設計與簡報發表，充分展現創新思維與實踐能力。

高市長指出，政策黑客松不僅是一場競賽，更是青年實際參與公共政策的重要平台。市府將持續與青年團隊及相關局處保持溝通，評估具潛力提案的政策可行性，逐步導入市政治理。她也以榮獲第一名的LinkGeNe團隊為例，說明市府已安排團隊前往新竹市殯葬管理所進行實務交流，透過第一線回饋優化提案內容，展現市府推動青年創意落地的決心。

▲新竹政策黑客松獲獎團隊於市務會議簡報成果，展現青年跨域合作與公共政策創新能量。

勞青處長吳達偉表示，本次競賽成功匯聚青年公共參與能量，並透過「政策許願池」機制蒐集逾200則市民線上建議，展現市府推動政策共創與開放治理的具體成果。

青發中心補充，市府持續提供青年多元參與舞台，今年度「安心 Go Young 青年學生社團補助計畫」已開放申請，最高補助新臺幣10萬元，鼓勵青年持續以行動關心公共事務，為城市發展注入新動能。(圖：新竹市政府提供）