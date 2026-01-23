高虹安市長三年施政觀光、外交亮點齊發 打造「國際科技古城」

深化國際接軌交流橫跨24國、成功推動133場國際活動。(圖片來源/新竹市政府)

新竹市政府三年來在觀光發展與國際城市外交兩大面向同步展現豐碩成果，114年不僅觀光人次突破1,795萬，創下歷史新高；更累計榮獲超過40座國際設計大獎，成功讓世界看見新竹。市府表示，高市長自112年上任以來，新竹市已經與全球24個國家進行133場國際交流活動，讓城市能見度與國際影響力持續攀升。

「美感新竹」走向國際 三年來勇奪超過40項國際設計大獎。(圖片來源/新竹市政府)

高虹安表示，過去三年市府以系統化治理為核心，透過軟硬體建設並進、主題式城市行銷及國際交流布局，全面提升城市競爭力與品牌形象。根據市府城銷處處統計，114年1至12月竹市全年度觀光量能大幅成長，累積遊客人次正式突破1,795萬，超越歷年表現，顯示新竹市已成為國人深度旅遊與城市體驗的重要選擇。

高虹安指出，市府持續強化活動規模與品質，112年至113年間共舉辦40場中大型活動，114年更大幅提升至54場，內容涵蓋春節系列活動、藝文慶典、科技展覽及多元主題觀光節慶，有效吸引人潮、活絡商圈。隨著觀光動能持續升溫，新竹市於114年前三季旅館業住用率成長幅度名列全國前茅，顯示整體旅宿產業朝向穩健發展。

城銷處長林昱志說明，在城市美學與品牌形象方面，市府推動「美感新竹」，將設計美學導入公共建設與市政治理，成果深獲國際肯定。112年至113年間累計榮獲6項國際設計大獎，114年更迎來成果高峰，三年來累計已超過40座國際設計殊榮，包含美國繆思設計獎、法國設計獎、泰坦創新獎、倫敦設計獎及尼克斯獎等國際重量級獎項，展現新竹市在智慧治理、永續建設與城市美學轉型上的卓越表現。

此外，新竹市在國際城市外交方面同樣成果斐然。自高市長112年上任以來，市府積極推動城市外交，三年內已與全球24個國家進行133場國際交流活動，完成20場市政考察，並簽署26份合作備忘錄與合作意向書，逐步建構多元且穩健的國際合作網絡。

城銷處強調，市府也會持續深化國際產業與教育文化合作，協助在地企業鏈結國際市場，推動學生交流、文化展演及教育合作，持續厚植城市軟實力，與市民攜手打造更具競爭力與幸福感的新竹市。

