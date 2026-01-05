高虹安市長感謝芙洛麗飯店響應「竹市寒冬送暖」關懷獨居長輩

【警政時報 黃溎芬 林照東／新竹報導】新竹市政府攜手芙洛麗飯店及善心團體，5日舉辦一場「寒冬送暖溫馨關懷社區獨居銀髮長輩活動」，高虹安市長親自到場與長輩們同樂。現場提供豐盛餐點並結合義剪、健康檢測、視力篩檢、按摩服務、節目表演與摸彩活動，疫苗施打、反詐騙及社福宣導，讓長輩們在寒冬中感受溫馨年節氣氛。

竹市府攜手芙洛麗飯店張正忠董事長（右五）與國際獅子會B6區黃秀卿總監（左六）善心團體送暖獨居長輩，高虹安市長感謝各界的善心義舉。（圖/記者黃溎芬翻攝）

高市長表示，市府積極推動「老幼共好、幸福友善」的社會福利政策，感謝芙洛麗飯店董事長張正忠的大力拋磚引玉，提供獨居長輩豐富年菜結合辦理各項活動，讓長輩提前圍爐。感謝國際獅子會300B6區獅友、扶輪社及善心團體共襄盛舉，集結社會的力量陪伴竹市需要關心的長輩，在歲末年終時和志工夥伴一起圍爐用餐，感受如同年夜飯般的溫暖。未來市府也會持續努力，讓長輩們都能安心生活，讓竹市成為一座溫暖共好的城市。

新竹芙洛麗飯店董事長張正忠與最強支柱太太葉淑真，投入公益頻傳佳話。（圖/記者黃溎芬翻攝）

芙洛麗飯店張正忠董事長表示，特別集結新竹市西南扶輪社長林銘煌、百合扶輪社長曾寶玉、樂麗扶輪社長許盛欽、紅樹開發建設、天下法律事務所、台灣脊椎微創醫學會理事長王超然、國際獅子會300 B6區辦事處主任韓麗卿、第2分區主席張明達、視力維護教育及行動委員會主席林振森、通霄白沙屯媽祖獅子會籌備委員會、愛心義剪活動委員會主席葉花香、攝影委員會主席黃生仁、頭份惠光會前會長趙國珍、網路獅子會會長郭國偉、芝音藝術獅子會長林合威、中正獅子會會長許櫻瓏、真愛獅子會會長馬愛珍、竹北傳旗獅子會會長陳妍貞、關西獅子會會長張堂斯、新埔獅子會會長三榮財、新埔松筠獅子會會長劉秀蓉，總共22個單位的力量善心善行，共同關懷獨居老人，希望在寒冬中把溫暖散播到社會的每個角落。

高虹安市長為長輩摸彩贈送禮品，關懷獨居送暖，公私協力打造幸福友善城市。（圖/記者黃溎芬翻攝）

社會處長黃佳婷表示，市府每年不間斷守護391名列冊獨居長輩，透過平時提供電話問安、關懷訪視及資源連結，針對長輩的不同服務需求提供必要的服務與協助。呼籲市民若發現身邊有獨居長輩需要協助或緊急安置，請撥打1999專線或通報社會處(03)5352657。

