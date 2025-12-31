高虹安市長10大政策獲肯定 5項滿意度破7成 市府：施政成果市民幸福有感

最新民調顯示，新竹市長高虹安10大政策獲肯定，5項滿意度破7成。(圖片來源／新竹市政府)

知名民調機構於今（31）日公布最新調查結果，新竹市政府在長者照顧、教育升級、年輕家庭扶助、財政紀律、環境品質、觀光行銷及交通道路改善等十大施政領域中，滿意度均接近七成，其中以「長者照顧政策」滿意度最高，達 78.9%。新竹市政府對此表示，每一項民調數據與市民意見，皆是市長高虹安與市府團隊施政的重要參考，市府將持續秉持「市民的大小事，都是市府的大事」理念，致力打造「安居科技城」。

該項民調顯示，高虹安市長推動的十大政策普遍獲得市民肯定，滿意度排名依序為：長者照顧政策（78.9%）、教育數位升級（74.6%）、年輕家庭照顧（73.4%）、不舉債辦建設與穩健財政（72.3%）以及環境品質改善（70.5%）。此外，教育硬體、觀光行銷、安全通學環境、環保永續及道路改善等項目，滿意度也都在 68% 至 70% 之間，顯示市府施政方向符合多數民意期待。

在「老幼共好」的社福政策上，市府持續發放安老津貼與重陽敬老禮金，並擴大敬老愛心卡使用範圍至農會、藥局、台鐵及計程車等多元服務。針對育兒家庭，市府除提高生育津貼至每胎 3 萬元、加碼托育補助外，預計自 115 年 3 月起，育兒津貼每月將再加碼 1,000 元，並積極佈建公共托嬰中心與親子館，落實「最小負擔，最大幸福」的承諾。

教育方面，市府推動「新竹好學」願景，落實「班班有大屏、一師一載具」的數位學習環境，三年來更增改建 15 棟校舍及多處校園運動場館，並成立全國第二所數位實驗高中。同時，在財政管理上嚴守紀律，三年來累計還債達 83 億元，人均負債降至 4,911 元，朝「零負債城市」目標穩健邁進。

針對環境永續與城市行銷，市府發布淨零排放白皮書，啟動焚化爐升級與廚餘處理廠新建工程。在城市推廣上，透過舉辦國際動漫節、風箏節及購物節等大型活動，三年來吸引超過 1,072 萬人次遊客，成功帶動地方消費與觀光。而在基礎建設上，市府已改善 518 處易肇事路口、完成逾 2 萬公尺人行道，持續強化市民的生活安全與品質。

市府強調，民調結果的正面肯定是對團隊的鼓勵，但市府不會因此自滿，將持續傾聽民意、精進施政。每一位市民的聲音都是前進的動力，市府團隊將專注市政，用心回應市民對幸福感與宜居城市的期待。

