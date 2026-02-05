高虹安延攬前職棒名將林琨瀚任副市長 3月上任

因應《地方制度法》三讀修正，新竹市政府能增設一位副市長。新竹市長高虹安今（5）日宣布，延攬1992年奧運棒球銀牌得主、也是杜哈亞運金牌教練、現任清華大學副教授林琨瀚出任副市長一職。林琨瀚預計3月正式上任。

新竹市長高虹安在臉書發文宣布副市長人選，她表示，在世界棒球經典賽（WBC）倒數一個月的今天，當全國都在期待球員名單出爐，她也要向市民朋友宣布，新竹市政府延攬1992年奧運棒球銀牌得主、也是杜哈亞運金牌教練、現任清華大學副教授林琨瀚出任副市長一職。

高虹安說，從巴塞隆納奧運銀牌的熱血，到新竹在地清大校園十多年的耕耘，林琨瀚身上有著運動員最純粹的韌性，與教育者最細膩的溫暖。這份特質，正是新竹市邁向卓越所需要的。未來她將與林琨瀚攜手推動新竹市的運動、科技、休閒與健康發展；藉由林琨瀚在運動科學與行政體系的專業，市府將優化基層訓練環境，也要走進市民生活，打造一座全齡健康的運動科技城。

新竹市政府也發布新聞稿。林琨瀚在新聞稿中表示，新竹是他的第二故鄉，在清大任教的十餘年間，深刻體會到這座城市特有的年輕活力與發展潛力。「我將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，與市府團隊攜手並進。」他提到，未來除了全面協助高市長推動政務，更期盼發揮所長，將新竹市打造為科技與運動並重的「運動科技城」。

市府指出，林琨瀚預計於3月正式上任。林琨瀚是台灣棒球史上最具代表性的內野手之一，曾多次披上中華隊戰袍，更在1992年巴塞隆納奧運會中勇奪銀牌。進入職棒後，效力於三商虎及誠泰太陽隊期間，多次榮獲金手套獎與最佳九人殊榮。褪下球衣後，林琨瀚於2009年起受聘於清華大學，曾參與新竹市多項體育發展計畫，對在地的城市脈絡與運動環境極為熟悉。

《林琨瀚小檔案》

學歷：中國文化大學運動教練研究所碩士

經歷：

• 國立清華大學體育室專任副教授、棒球隊總教練

• 中華職棒三商虎隊、台灣大聯盟誠泰太陽隊職業球員

• 2006年杜哈亞運棒球中華隊金牌教練

• 2003札幌亞錦賽中華隊情蒐小組

• 1992年巴塞隆納奧運會棒球銀牌得主

獲獎紀錄：中華職棒金手套獎、最佳九人獎；台灣大聯盟打擊王、金手套獎等。

