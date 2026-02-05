高虹安延攬前職棒國手林琨瀚 3月出任新竹市副市長

新竹市政府延攬前國手、職棒名將林琨瀚擔任副市長。（翻攝自高虹安臉書）

新竹市政府今（5日）宣布，延攬前職業棒球國手、現任清華大學體育室專任副教授林琨瀚，出任副市長一職，預計3月上任。新竹市長高虹安表示，林琨瀚具備運動員最純粹的韌性，以及教育者最細膩的溫暖，期盼藉由林琨瀚在運動科學及行政體系的專業，為新竹市注入運動活力與科學治理的新思維。

竹市府表示，林琨瀚資歷卓越，球員時期為台灣棒球史上最具代表性的內野手之一，曾多次披上國家隊戰袍，更在1992年巴塞隆納奧運會中勇奪銀牌。進入職棒後，效力於三商虎及誠泰太陽隊期間，憑藉精湛守備與穩定火力，多次榮獲金手套獎與最佳九人殊榮。林琨瀚2006年擔任總教練，率隊奪下杜哈亞運棒球金牌。

之後林琨瀚走進校園，2009年開始受聘清華大學，期間不僅培育無數體壇英才，更積極參與新竹市多項體育發展計畫，對在地的城市脈絡與運動環境極為熟悉。

竹市府期盼借重林琨瀚深厚的體育專業、嚴謹的學術根底，與長期深耕新竹基層運動的經驗，為科技首都注入運動活力與科學治理新思維，未來幫新竹市優化體育設施、提升市民運動風氣，並落實全齡健康生活計畫，推動打造運動科技城。

