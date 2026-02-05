高虹安延攬林琨瀚任副手

新竹市長高虹安（左）延攬前職棒球國手、現任清大體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚（右）出任副市長。（新竹市政府提供）

記者曾芳蘭∕竹市報導

因應《地方制度法》三讀修正，新竹市政府可增設副市長一名。市長高虹安五日宣布，將延攬前職棒國手、清大體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚擔任副市長，三月上任。

高虹安表示，此項人事安排將借重林琨瀚的體育專業與學術根底，以及長期深耕新竹基層運動的經驗，為科技首都注入「運動活力」與「科學治理」新思維，鞏固新竹市作為「國手培育之都」的領先地位。

林琨瀚表示，新竹是他的第二故鄉，在清大任教的十餘年間深刻體會到這座城市的年輕活力與發展潛力。他將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，與市府團隊攜手並進。未來除了協助市長推動政務，更期盼發揮所長將新竹市打造為科技與運動並重的「運動科技城」。

市府表示，林琨瀚預計三月上任，期待透過奧運職棒名將的加入，帶領新竹市在教育、體育發展、市民福祉及運動休閒等面向邁向更高層次。