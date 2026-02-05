高虹安延攬「職棒名將」林琨瀚任副市長 喊要打造「運動科技城」

高虹安延攬職棒名將林琨瀚擔任新竹市副市長，並喊話要打造「運動科技城」。新竹市政府提供



新竹市政府今日（2/5）宣布，延攬前職棒國手、現任國立清華大學體育室專任副教授暨棒球總隊教練林琨瀚，出任新竹市副市長。市府表示，此項人事安排將藉助林琨瀚深厚的體育專業、嚴謹的學術根底，以及長期深耕新竹基層運動的經驗，為科技首都注入「運動活力」與「科學治理」的新思維，進一步鞏固新竹市作為「國手培育之都」的領先地位。

新竹市長高虹安表示，林琨瀚在球場上以穩定、細膩的守備素養著稱，這種追求精確、韌性十足的特質，正是市政管理所需的關鍵力量，搭配林琨瀚在清華大學累積的豐富學術、行政經驗，以及職棒生涯磨練出的高抗壓性與領導力，定能協助市府推動各項重大建設，未來也將特別借重其長才，優化體育設施、提升市民運動風氣，並落實全齡健康生活計畫。

廣告 廣告

高虹安進一步指出，新竹市憑藉「基層運動選手訓練站」的優異表現，已二度蟬聯《遠見雜誌》運動城市排行榜一般縣市組冠軍，在基層體育的人才密度與投入程度，皆高居全國之冠。此次延攬林琨瀚擔任副市長，正是要運用其運科專業，讓新竹的基層選手能獲得更精準、更具科學實據的訓練資源。

林琨瀚表示，新竹是他的第二故鄉，在清大任教的十餘年間，深刻體會到這座城市特有的年輕活力與發展潛力，未來將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，和市府團隊攜手並進，未來除了全面協助市長推動政務，更期盼發揮所長，將新竹市打造成科技與運動並重的「運動科技城」。

林琨瀚球員時期以優異的守備，和少見的攻擊型游擊手特性著稱，是台灣棒球史最具代表性的內野手之一，職棒生涯曾多次獲得金手套和最佳九人等獎項肯定，更多次入選國家隊，並於1992年巴塞隆納奧運和球隊一起奪下銀牌。退役後曾多次受國家隊邀請擔任守備教練，並長期深耕大專棒球，自2004年起就在清華大學棒球隊任教。

市府補充，林琨瀚預計於3月正式上任，期待屆時透過奧運職棒名將的加入，帶領新竹市在教育、體育發展、市民福祉及運動休閒等面向，邁向更高層次。

更多太報報導

2人都哭了！具俊曄背「酷龍」姜元來爬階梯探亡妻 悲喊：來跟熙媛打招呼

馬斯克捲淫魔案！ 不認傳訊「何時去蘿莉島鬆一下」 女兒打臉：曾一起登島

和車銀優同公司！金宣虎遭控逃稅 下場最重「恐遭判2年徒刑」