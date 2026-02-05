高虹安延攬「職棒名將」林琨瀚出任副市長 預計3月上任
立法院去年11月三讀通過《地方制度法》修正案，新竹市可增設「第二位副市長」，新竹市政府今（5）日宣布，延攬奧運棒球銀牌得主、職棒名將、現任清華大學副教授林琨瀚，出任副市長一職，預計3月正式上任。
新竹市府說明，林琨瀚資歷卓越，球員時期身為台灣棒球史上最具代表性的內野手之一，曾多次披上中華隊戰袍，更在1992年巴塞隆納奧運會中勇奪銀牌。進入職棒後，效力於三商虎及誠泰太陽隊期間，憑藉精湛守備與穩定火力，多次榮獲金手套獎與最佳九人殊榮。
褪下球衣後，林琨瀚展現對學術的追求，於2009年起受聘於國立清華大學。在清大服務期間，不僅培育無數體壇英才，更積極參與新竹市多項體育發展計畫，對在地的城市脈絡與運動環境極為熟悉。
新竹市長高虹安讚許，林琨瀚副市長在球場上以「穩定、細膩」的守備素養著稱，這種追求精確、韌性十足的特質，正是市政管理所需的關鍵力量。除此之外，林琨瀚在清華大學累積豐富的學術行政經驗，結合職棒生涯磨練出的高抗壓性與領導力，一定能協助市府推動各項重大建設，並將借重其長才，優化體育設施、提升市民運動風氣，並落實全齡健康生活計畫。
高虹安指出，新竹市憑藉「基層運動選手訓練站」的優異表現，已二度蟬聯《遠見雜誌》運動城市排行榜一般縣市組冠軍，在基層體育的人才密度與投入程度居全國之冠。延攬林琨瀚正是要運用其運科專業，讓新竹的基層選手能獲得更精準、更具科學實據的訓練資源。
而將接下副市長職務的林琨瀚說，新竹是他的第二故鄉，在清大任教的十餘年間，深刻體會到這座城市特有的年輕活力與發展潛力。「我將秉持運動員奮戰不懈、永不放棄的精神，與市府團隊攜手並進。」未來除了全面協助高市長推動政務，更期盼發揮所長，將新竹市打造為科技與運動並重的「運動科技城」。
《林琨瀚小檔案》
學歷：中國文化大學運動教練研究所碩士
經歷：
• 國立清華大學體育室專任副教授、棒球隊總教練
• 中華職棒三商虎隊、台灣大聯盟誠泰太陽隊職業球員
• 2006年杜哈亞運棒球中華隊金牌教練
• 2003札幌亞錦賽中華隊情蒐小組
• 1992年巴塞隆納奧運會棒球銀牌得主
獲獎紀錄：中華職棒金手套獎、最佳九人獎；台灣大聯盟打擊王、金手套獎等。
責任編輯／陳盈真
