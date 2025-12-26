高虹安強勢回歸！判決前夕先做「這件事」 與邱臣遠心結曝光

高虹安18日復職。新竹市政府提供



新竹市長高虹安助理費案逆轉，貪污獲判無罪，藍營表示將禮讓高虹安拚連任。高虹安18日到市府辦理復職報到程序，巧的是邱臣遠當天率團出訪日本熊本縣，「8度出國考察」引發外界批評。而高虹安、邱臣遠有心結已非秘密，邱擔任代理市長期間權力遭架空，無法指揮局處長、市長室的秘書，兩人未來互動受矚。

高虹安涉貪二審16日逆轉改判無罪，僅依偽造文書罪判6月，高虹安18日在首長迎接下風光回鍋竹市府。據透露，2、3個月前，地方已盛傳高虹安會用偽造文書來判，以前里長開庭都會去聲援，但宣判前幾天里長說不用去。此外，知情人士爆料，高虹安在15日就已經交代幕僚收拾邱臣遠在市長室的物品，移回副市長室，可見高虹安信心滿滿。

白營人士解釋，高虹安一直主張自己無罪，因為二審法官幫高虹安聲請釋憲，當時就認為這是法官要進行裁決的論調，這也是高虹安有信心的原因；此二審判決已經是最好的判決，法院認證貪污無罪，反罷免高虹安拿12萬票，高虹安上任以來也與國民黨保持非常好關係。邱臣遠無法掀起魅力與旋風，高虹安有話題也有魅力，藍白合勢在必行。

此外，白營人士坦言，原本擔心高虹安沒辦法選連任，派出邱臣遠藍營會有意見，若藍營嗆要比民調，民眾黨恐壓力不小。該人士也提及，學者陳時奮告高虹安誣告的案子是隱藏的地雷，此案二審判6月徒刑，可上訴，由於但誣告罪屬本刑5年以上重罪，即使實際刑期未滿6月，也不得易科罰金，除非若經檢察官同意，可以社會勞動方式代替入監執行，因此未來仍有極大變數。

另一方面，邱臣遠代理市長後，與高虹安關係已發生微妙變化，地方人士說，邱臣遠代理市長後，對市長起心動念，但邱臣遠沒有實權，局處長只聽高虹安的指令，地方都知道邱臣遠叫不動，局長、市長室的秘書們都屬高虹安的人馬，新竹市政府民政處長施淑婷是高虹安的二把手，對其他首長很大牌、囂張，甚至還會跟邱下指揮，「所以邱臣遠只能一直出國」。

地方人士表示，兩人都想當市長，行程各跑各的，或是一前一後錯開，兩人大罷免之後也鮮少同框，地方也議論邱臣遠未來副市長位子恐坐不穩。

不具名綠營議員表示，藍白看似定為一尊，由復職的高虹安作為代表，但國民黨黨內仍有不同意見與聲音，各懷鬼胎，像是立委鄭正鈐與何志勇都有意爭取2026國民黨市長人選，而新竹市副市長邱臣遠與高虹安心結未了，兩人對市政的看法也是越來越分歧，而邱臣遠至今仍是民眾黨新竹市黨部主委，能否真心全力輔選高虹安亦或是爭取民眾黨內市長提名人選，都很值得關注。

