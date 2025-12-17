高虹安復職公文內政部收到了 劉世芳曝公文簽辦中：完成程序就會很快

內政部長劉世芳表示，內政部已收到新竹市政府的公文，目前正在簽辦中。資料照，李政龍攝



因助理費案停職中的新竹市長高虹安，原本一審被依貪污罪判刑7年4月，不過昨日（12/16）二審大逆轉，貪污部分改判無罪，僅依偽造文書罪判6月徒刑，可易科罰金。新竹市政府表示，昨日一早就已提出高虹安的復職申請，內政部長劉世芳今日（12/17）受訪時表示，昨天下班時有接到新竹市府來函，依據地方制度法第78條，公文正在簽辦當中，若完成簽辦程序就會很快。

高虹安涉嫌詐領助理費案，一審被依貪污罪判處有期徒刑7年4月，新竹市長職位也因此停職。不過案件上訴二審後，高等法院昨日宣判出現大逆轉。高等法院說明，由於立法院函文認為立法院助理所領酬金與加班費，本質上屬於立委補助費的性質，立委可統籌分配，因此認為高虹安貪污部分無罪，僅依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬。

廣告 廣告

內政部表示，高虹安先前依《地方制度法》第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。新竹市府昨日也已送出復職申請。

劉世芳今日赴立法院內政委員會備詢，會前受訪時表示，昨日下班左右已接到新竹市政府的來函，請求讓高虹安恢復新竹市長職務，依據《地方制度法》78條，「我們現在這個公文正在簽辦當中」。至於簽辦時程要多久？劉世芳回應，如果內部完備其他簽辦程序，速度就會很快，不過她本人還沒看到公文。

對於媒體詢問高虹安復職後，薪水是否要補給高虹安？劉世芳回應，復職以後就照常，程序上該怎麼走就怎麼走。

更多太報報導

京華城案明日續戰！柯文哲酸檢察官：花兩天講故事 被問「高虹安」笑了

新聞切片／高虹安重回新竹市府還有3個Bug！內政部、最高法院及誣告案

判高虹安貪污無罪！郭豫珍有「旗袍法官」之稱 曾讓鄭文燦重回羈押庭