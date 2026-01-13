高虹安復職再挖「大秘寶」！綠議員跳腳 施淑婷：拒絕綠色恐嚇與遮羞

新竹市長高虹安復職後，繼續開挖「大秘寶」新竹棒球場，並指在原土層挖到大石塊與廢磚塊，引發竹市民進黨議員反彈，質疑「誰在毀掉真相與安全」，對此民政處長施淑婷回擊，綠營之所以跳腳是因為害怕高虹安挖得更深，壞蛋們當初分掉的錢、偷掉的工暴露在陽光下，施淑婷表示，拒絕綠色恐嚇與遮羞。

新竹棒球場再次開挖 （圖／新竹市政府）

工務處指出，市府於去年4月完成球場上方超載覆土清除與外運作業時，即在原作為球員比賽使用的覆土層中，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物，顯示球場基底土層品質早已偏離設計及使用安全要求。

高虹安表示，市府依法究責、推動改善的決心從未動搖。目前改善工程已正式動工，人員懲處名單亦已依程序持續函送中央，相關工程損失也將依法向原統包商求償，絕不輕輕放下，務必還市民與球迷一個公道。

對此民進黨籍新竹市議員曾資程表示，新竹市立棒球場的爭議，早已不是單純有沒有廢土的問題，而是演變成一場涉及結構安全、工程專業、證據保全與行政程序正義的重大公共工程危機，質疑「誰在毀掉新竹棒球場的真相與安全？」

高虹安復職後再度針對新竹棒球場進行開挖（圖／新竹市政府提供）

民政處長施淑婷反擊，關於議員質疑「結構安全」的問題根本是一種偽善，初是誰在這些結構上面鋪滿了垃圾？是誰在設計時就讓排水系統徹底失靈？現在高虹安市長進去清理你們留下的爛攤子，你們卻說她在破壞結構？可恥！

另外，議員說說移除覆土會傷到無樑版？施淑婷表示，那是超過標準重量的土！那是會讓天花板塌下來、害死人的土！高虹安是在救命，你們卻在擔心怪手壓壞地板？你們當初讓重車載著廢棄物進去填土的時候，怎麼不擔心結構？這就是雙重標準，極致的雙標！

施淑婷表示，就是因為你們蓋了一個滿地陷阱的奪命球場，現在才不能打！高虹安是在確保我們的球員進去比賽時，不會因為踩到石頭而斷送職業生涯。你們要的只是一場秀，我們要的是一個安全、可靠、真正的球場！

高虹安復職後再度針對新竹棒球場進行開挖（圖／新竹市政府提供）

施淑婷表示，民進黨籍的議員害怕高虹安挖得更深，因為挖得越深，壞蛋們當初分掉的錢、偷掉的工，就會像腐爛的屍體一樣暴露在陽光下。​這不是什麼程序正義，這是犯罪者的求救信！我們拒絕綠色恐嚇與遮羞，要讓新竹棒球場真正重生，要讓那些貪腐的騙子付出代價！

