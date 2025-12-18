高虹安復職喊市政沒停屢獲獎 施乃如批收割前朝、實質建設掛蛋

新竹市長高虹安今天高調復職，稱人生被迫按下暫停鍵，對此，市議員施乃如諷高3年來實質建設掛蛋，唯一的自由車場整修工程還漏洞百出。圖為高虹安復職情形。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安因助理費涉貪案被停職1年5個月後，今天高調復職，並稱自己人生被迫按下暫停鍵，但市政在市府團隊努力下「一天沒停」且屢獲大獎。對此，民進黨新竹市黨部主委、市議員施乃如表示，細究高虹安所稱的獲獎項目多為前朝規劃、後續延續的成果，並非高虹安任內的政績。更批，高虹安市府上任至今幾乎沒有「從無到有」的重大建設規劃，唯一進行自由車場改善工程卻是漏洞百出、至今無法使用，高虹安所謂的「加速市政」與現實完全自相矛盾，任內實質建設掛蛋是不爭的事實。

施乃如質疑，高虹安市府在重大交通規劃上始終以「研究評估」為名行逃避責任之實。目前大車站計畫、輕軌建設進度依然不明，與後站都更案完全脫鉤，這種缺乏整體規劃的施政，不僅讓中央百億補助面臨生變，未來更會造成南大路、西大路等後站交通系統崩潰，淪為無解的交通死結。市府過去3年的作為只有不斷以各種名目推託，讓攸關新竹百年發展的交通樞紐計畫淪為政策孤兒。

施乃如籲虹安不要再哽咽大搞政治操作，更不應持續消費棒球場等爭議議題來轉移施政不力焦點，甚至搞到連龍來公司都要解約，市民期盼的是「真正回歸市政」，請高虹安趕緊針對大車站、輕軌及後站配套提出具體方案，別再用政治口水掩蓋過去3年的施政空白，讓市民生活繼續枯等。

