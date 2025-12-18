高虹安復職喊「我回來了」 藍白合力挺連任大利多

新竹市長高虹安在二審宣判闖過貪污罪這關，今日正式復職上班，喊出「謝謝大家，我回來了」，將全心投入市政工作。（圖片來源／新竹市政府）

新竹市長高虹安在高院二審宣判闖過貪污罪這關，經收到內政部回函後於今（18）日正式復職上班時，眼眶泛紅地喊出「謝謝大家，我回來了」，她稱，這一年多是段「被迫按下暫停鍵」的時光，未來會把全部心力放回市政工作。

高虹安二審宣判無罪為連任大利多，更已成「藍白合」在新竹市長選舉指標，國民黨從黨中央到地方已達成高度共識，會力挺高虹安爭取連任。

國民黨組織發展委員會主委李哲華即表示，考量「藍白合」基礎，與現任者優先原則，藍營將不推人選，支持高虹安連任。

高虹安先前因涉貪助理費，一審被判7年4月徒刑，因而遭到停職，高院二審於16日改判無罪秦逆轉，僅判使公務員登載不實罪（偽造文書），處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

新竹市政府則立即向內政部提出復職申請，新竹市政府則是於17日下午收到內政部的准予復職回函。

卸下貪汙犯沉重標籤，漫長的像過了一世代

高虹安在接受《聯合報》專訪時強調，回顧大罷免期間，路口看板高掛「貪汙犯」殺傷力大，投票結果顯示市民理性判斷，而二審結果雖非終局，但能先卸下沉重標籤。

高虹安今天上午8時30分許搭乘座車抵達新竹市府大門，多名市府一級主管、支持者列隊歡迎，高虹安進入市府，並在大廳停留致詞。

高虹安歷數新竹市社會福利政策等政績，她復職後將全力加速市政重大政策。（圖片來源／新竹市政府 ）

對於復職後的工作方向，高虹安強調，會盡力地去檢視目前所有市政政見完成進度，以及重大建設如何加速推進，同時會持續強化校園安全，、教育投資等政見，並且會把長輩、孩子、家庭這三項照顧，放在第一線的核心政策。

高虹安表示，終於可以走進新竹市府，雖然沒有在市府內與大家並肩作戰，但在優秀的市府團隊努力下，一天都沒有、也不能停下，很激動的是，因為終於在經過了1年多風風雨雨的時光之後，終於可以走進來她最熱愛也最牽掛的市政府。

走過低谷人生被迫按下暫停鍵，更加了解責任重要性

高虹安表示，現在最沉穩是因為在經歷過這麼多的低谷，以及人生中的逆境，現在也比任何一個時候都更加了解責任的重要性。

高虹安指出，這1年多的時間，對於忙碌的大家來說，好像一扎眼就過去了，但是對於她ㄧ個人生被迫按下「暫停鍵」的她，覺得好像漫長的像是過了一個世代一樣。

高虹安也特別感謝代理市長邱臣遠，以及政團隊努力兌現她在競選市長的時候，向市民朋友們承諾的每項政見。

她並歷數社會福利政策、學校環境改善、教育政策實現、2025幸福城市獎、永續城市卓越獎、智慧城市創新獎，國家建築金質獎等多項重大建設成果。

高虹安也感性地稱，在逆風時給她溫暖和支持，其實比起在順風時候給予的掌聲，是更加令人感動與刻骨銘心。

高虹安表示，這些選民的支持都是他身上最重也最甜蜜的負擔，當然還是要非常感謝她最親愛的家人，接住她這一些不安的情緒。

(原始連結)





