高虹安復職喊「我回來了！」 2.5萬人同時上線看直播恭喜鼓勵

照片來源：新竹市政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

新竹市長高虹安今（8）日上午返回市政府復職，獲市府局處主管及許多支持者，以及新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥及里長們迎接，並在大廳致詞，與感謝大家在她低谷時的鼓勵與支持。「我回來了！」她表示，希望所有的市府團隊，大家繼續為新竹打拚。而高虹安臉書直播同時線上觀看者超過2.5萬人，且影片不到半天時間已累積9萬多人瀏覽。

照片來源：高虹安臉書截圖

今早現場，除代理市長邱臣遠因公未出席外，多名新竹市府一級主管與超過300名支持者在現場迎接。高虹安步入後致詞，表示停職期間宛如過一世代，感謝團隊在她不在時仍維持市政運作不中斷，市府獲得許多獎項肯定，並呼籲大家重返崗位，一起以微笑面對逆境、為市民福祉努力。

高虹安強調，經歷一年多風雨後重返市府，心情很激動也很沉穩，並指出如今更加瞭解責任的重要性。提到停職期間的心境，高虹安說，對忙碌的大家而言好像一眨眼就過去了，但對人生被迫按下暫停鍵的自己，漫長得像是過了一個世代一樣。她表示，即使未能在市府內並肩作戰，新竹市政一天都沒有、也不能夠停下來，並特別感謝市政團隊與基層同仁堅守崗位。

談到市政推進，高虹安點名感謝邱臣遠與新竹市府秘書長張治祥，代理期間將每一項市政工作持續往前推進，非常不容易。她也提到，市政團隊把她競選市長時，親自向市民朋友們承諾的每一項政見，持續「往前兌現、往前實現」。

照片來源：新竹市政府

回顧施政成果，高虹安列舉重大建設與社會福利政策進展，並說明從學校的環境改善到教育政策的實現落實，以及長輩相關的社會福利政策，都由各局處努力將每一區塊實現。

高虹安也提到新竹市獲得外界肯定，包括「2025的幸福城市」、「永續城市的卓越獎」、「智慧城市的創新獎」、「國家建築的金質獎」，並轉述文化局長說法，指藝文活動「得到國際獎項超過32項」，笑稱停職後因獎杯不夠放，展示櫃已經變成三倍大了。

針對回到市長崗位後的工作方向，高虹安表示，將檢視所有市政政見完成的進度，也會親自去看重大建設如何能夠加速推進，並提到持續強化校園安全與教育投資，以及照顧長輩、照顧孩子、照顧家庭將放在第一線核心的政策。她強調，會把全部心力放在市政工作上，與市政團隊、里長、議員及市民並肩作戰。

高虹安談及逆風與支持，指出低谷時得到的溫暖與支持，比起在順風的時候給予的掌聲，更加令人感動、刻骨銘心。她表示，記得街頭喊加油的市民，也記得在市場賣雞肉的阿伯對她說：「市長你休息太久了，趕快回來工作了喔！」還提到反罷免期間，遇到上班途中搖下車窗盼她回來的局處首長。

高虹安進一步提到選民與家人的支持，無論是2022年98000多票支持她選上市長的，或是今年在大罷免期間，以12萬多的票數衝破了全國最高票，讓她能留下來擔任市長的選民支持都是自己身上最重也最甜蜜的負擔。

「我回來上班了！」高虹安也向家人致謝，因家人在她難過，有不安情緒時接住她，並說「今天真的很多人來送我上班」。她希望大家放心，呼籲各單位趕快回到崗位去工作，一起帶著微笑來面對逆境。

照片來源：新竹市政府、高虹安臉書截圖

