高虹安復職回歸市政 民間教團肯定，盼持續推動前瞻教育政策

《圖說》竹市家長團體肯定高虹安市長復職回歸市政，並期盼持續深耕新竹教育。（圖／竹市家長聯合會提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹市長高虹安今（18）日回到市府復職上班，受到民間教育團體包括竹市家長聯合會、竹市補教協會、竹市家長會長協會等團體熱情歡迎。竹市家長聯合會理事長陳炳富表示，安安市長回歸市府，再度帶領市政團隊，教育團體普遍表達高度歡迎與肯定。竹市家長向來重視孩子的教育發展，相關政策推動刻不容緩，高市長回到市政團隊，讓許多家長感到安心。

陳炳富表示，高市長上任以來，市府教育團隊持續重視家長意見，並全心投入各項教育政策與校園建設。不論是在教育軟硬體改善，或教學環境的提升上，相關成果已逐步展現，並獲得多數竹市家長的高度肯定。他強調，家長聯合會誠摯期待高市長回歸市政後，能持續與家長及學校攜手合作，共同為孩子的未來努力。

廣告 廣告

此外，在今年大罷免期間，竹市教育界也展現沉默卻穩定的力量。竹市府教育處長林立生表示，自高市長上任以來，教育現場與家長持續看見市府對新竹孩子與校園的用心守護與實際付出。儘管新竹市的教育環境與其他縣市條件不同，但市府在整體教育規劃上的前瞻思維，已逐步讓各項政策開花結果。

陳炳富並強調，高虹安市長回歸市府並持續帶領市政團隊，對於重視教育品質與孩子成長的家長而言，是一項正面且重要的訊號，期盼市府能持續穩健推動教育政策，為新竹市下一代打造更完善、優質的學習環境。