高虹安復職後首度主持道安會報 嚴令「酒駕零容忍」要求加強酒駕攔檢勤務

新竹市長高虹安日前重返市長職務，今（22）日親自主持今年最終場道路交通安全聯繫會報，高虹安在會中提起11月時一起酒駕事故造成兩位高齡長輩不幸罹難，她更重申酒駕零容忍立場；因應年底尾牙、聚會活動頻繁，請警察局務必提高見警率並加強酒駕攔檢勤務。

高虹安指出，今年1至11月全市道路交通事故受傷人數較去)年同期下降，受傷人數減少555人，降幅達5.1%，顯示市府推動的各項交通安全政策已見成效；她也提醒，事故處理是警察局推動道路交通安全工作中相當重要的一環，透過建置數位化便民服務系統，不僅可大幅縮短民眾辦理相關作業的時間，更能有效節省寶貴的人力資源，將警力妥善運用於其他重點勤務。

針對行人安全部分，高虹安則提到，部分道路分隔島植栽稀疏，易導致行人違規穿越，她指示公管中心加強市區道路分隔島植栽補植，並請交通處於行人易違規穿越路段的分隔島加裝護欄，以防止行人違規穿越，提升用路安全。

警察局則說明，交通事故案件便民服務系統是透過網路平台，提供民眾線上申請事故相關資料，作為後續釐清事故責任及保險理賠等參考依據。相較以往須親自臨櫃申辦的流程，線上申請大幅縮短民眾洽公時間，並提升整體辦理便利性，同時可即時查詢案件申請進度。該系統在去年8月上線之後，申請案件約8成5採線上申請，大幅免除民眾舟車勞頓的困擾。

