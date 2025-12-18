高虹安復職拚連任像吃「無敵星星」？侯漢廷示警最大風險

侯漢廷今日接受《千秋萬事》專訪。（《千秋萬事》提供）

新竹市長高虹安助理費案二審撤銷貪污罪，新竹市政府第一時間就向內政部申請高虹安復職，而內政部於17日回函准予復職，18日高虹安回到市府上班。新黨台北市議員侯漢廷認為，高虹安成功挺過了法律與政治上的危機後，如同吃了「無敵星星」，與台北市長蔣萬安一樣，連任沒有太大的障礙，但他也提醒，部分選民可能認為「太穩了」反而不去投票，最後空怕僅險勝一些，呼籲選民明年選舉仍務必要踴躍出門投票。

侯漢廷今日接受《千秋萬事》專訪，他表示內政部一開始的回函跟第二次的對外公告是有落差的，在第一時間內政部的回函表示只要申請就會復職，可是到後面內政部的的感覺就好像是說有可以斟酌拿捏審核的餘地，媒體圈、政論圈都在討論，內政部會不會卡關拖延時間，若內政部真的卡關，不論是技術性的延遲或者是否決，都很難看。

侯漢廷說，甚至很有可能會讓民進黨重現當年前新竹市長林智堅論文案，所造成的「一屍五命」，你封殺了一個高虹安，不讓他復職，結果會導致整個民進黨大敗，他當時還開玩笑這叫「暗黑兵法」，高虹安獻頭後讓在野黨能夠勝利，如今內政部順利讓她復職，笑說「覺得非常可惜」，因為「暗黑兵法」玩不了了。

侯漢廷也說，高虹安的反罷免票數比當初當選新竹市長的票還要高，這表示新竹市民都全力支持高虹安，證明她確實做得不錯，且不論是藍營還是白營都全力支持她，民進黨曾試圖挑撥離間，建議國民黨罷免高虹安，以便國民黨派人參選，但這招沒有成功。

侯漢廷指出，高虹安政治上挺過大罷免、法律被法院宣判無罪，因此在面對連任時，形同吃了「無敵星星」，沒有太大的競爭跟障礙，在新竹這局已經穩固的情況下，藍白合會更加緊密，國民黨會全力支持高虹安爭取連任。

侯漢廷說，目前看來北台灣的態勢中，新北市李四川、桃園張善政、台北市蔣萬安、新竹高虹安，整個北台灣打下扎實的氣勢，不過他也提出一項隱憂，許多選民認為「太穩了」，反而不去投票，過去2010年朱立倫參選新北市長時，就因被視為穩贏，導致部分支持者降低投票意願，最終僅以些微票數險勝游錫堃。

侯漢廷最後呼籲，無論局勢看似多麼穩定，明年選舉仍務必要踴躍出門投票，避免重蹈覆轍。

