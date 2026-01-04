高虹安復職比停職處理時間長？ 內政部均依法辦理 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對新竹市長高虹安近期接受媒體採訪，表示不理解內政部以其立委任內之助理費案件停止市長職務、同意其復職比將其停職的處理時間長，以及未來助理費案如二審貪污罪部分，無罪判決經最高法院撤銷發回更審無須再停職；對此，內政部今（4）日表示，新竹市長的停職與復職均依法辦理，處理時間也無刻意拖延，後續將持續關注相關司法案件的審理情況進行處理。

內政部說明，《地方制度法》第78條第1項明定縣（市）長涉嫌犯圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑，應由內政部予以停職。

內政部指出，立法意旨是考量相關情事已影響國家及人民對其之信任關係，並避免政府公權力及業務之推行產生不良影響，尚不以犯罪事實發生於縣（市）長任期內為限。高虹安因涉犯貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，一審經台灣台北地方法院113年7月26日判處有期徒刑，內政部於同日停止其市長職務，符合法律規定。

內政部進一步表示，縣（市）長依前述規定停職後，如經改判無罪時，於任期屆滿前得准其先行復職，並應向內政部提出申請。新竹市政府於台灣高等法院114年12月16日上午10時二審改判高虹安貪污罪部分無罪後，於同日下午5時左右以公文將其復職申請書送到內政部，內政部於次（17）日下午2時即發文新竹市政府同意復職，相關作業均依一般行政程序處理，並無刻意拖延。

內政部補充，高虹安上述司法案件三審如經最高法院撤銷二審無罪判決發回更審，為避免司法判決未確定前反覆停職及復職影響地方政務推動，暫無須再予停職，惟如二審法院更審後再改判貪污罪部分有罪，仍需依法停職。另《地方制度法》第79條也規定縣（市）長如經因刑事案件判刑確定須入監服刑或褫奪公權者，由內政部解除職務，將持續關注新竹市長相關司法案件法院審理情況，依法辦理。

