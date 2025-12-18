高虹安復職爭取連任新竹市長？將拜會藍白主席後再決定
新竹市長高虹安因案停職1年5個月，今天上午復職後出席公開行程，媒體問及是否會與藍營合作在竹市競選連任？高虹安說，將拜會民眾黨、國民黨主席，有詳盡決定後再對外說明。
高虹安今天上午回到新竹市政府上班，11時到某購物中心廣場出席復職後的第一個公開行程「新竹市消防局2026消防形象月曆發表記者會」，並於會前接受聯訪。
媒體問及是否會與藍營合作，在新竹市競選連任？高虹安回應，先回到市府工作，後續將一一拜會民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文，有較詳盡的決定後再對外說明。
關於內政部擬補發停職期間的薪水，高虹安說，目前還不太知道確切補發多少薪水？何時補發？一切依法處理。
記者詢問是否擔心高檢署上訴成功？高虹安指出，檢察官有其職權，她都尊重，如果上訴到三審，她還是會繼續在司法的戰場上努力。
高虹安說，貪污的標籤很沉重，任何人都難以承受，尤其是公眾人物，二審的判決結果能讓貪污標籤從她身上移開，這是非常重要的事，希望綠營支持者或網路上的言論還是要盡量克制。
高虹安於活動中致詞表示，今天她復職回到市府上班，上午進到市長室所簽的第一份公文，就是將針對竹市消防人員的危險加給進行調升，盼更有效保障消防人員權益。
（責任主編：莊儱宇）
