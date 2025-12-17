高虹安復職確定！將在「這天」回竹市府上班

政治中心／徐詩詠報導

新竹市長高虹安因立委任內涉貪汙助理費，一審貪污罪7年4月定讞讓她被解職。不過，在高院二審後卻大翻盤，撤銷貪污罪，改判《刑法》使公務員登載不實罪6個月、得易科罰金。高虹安後續也依法向內政部申請復職，如今傳出內政部長劉世芳已簽公文，高虹安於明（18）日將回到新竹市府上班。







新竹市長高虹安因涉貪污案遭停職，昨日二審宣判撤銷貪污罪判決後，新竹市政府隨即啟動復職程序，並於下班前由專人將復職相關公文送交內政部完成收件。市府今（17）日證實，下午已接獲內政部函文，依據《地方制度法》第78條第2項規定，准予高虹安復職。

廣告 廣告

高虹安復職確定！劉世芳公文已簽將在「這天」回竹市府上班

新竹市府指出，下午已接獲內政部函文，依據《地方制度法》第78條第2項規定，准予高虹安復職。（圖／民視新聞資料照）

市府表示，復職程序完成後，高虹安預計明（18）日正式回到市府上班。據了解，高虹安復職後已安排公開行程，將出席由消防局舉辦的「消防月曆」記者會，若行程未有變動，該活動也將成為她復職後首場公開行程。





原文出處：高虹安復職確定！劉世芳公文已簽將在「這天」回竹市府上班

更多民視新聞報導

賴士葆嗆年金「不砍也會破產」！網酸：沒想執政了

反年改過關「家族領更多」 作家示警年輕人：一毛都都沒有

卓榮泰不副署《財劃法》 張益贍曝1關鍵：難得立院113席支持

