高虹安復職簽2份公文：警察勤務繁重加成、消防危險加給4成

新竹市長高虹安18日正式返回市府上班，簽下首份公文，拍板同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方案。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市長高虹安助理費案二審撤銷貪汙罪，依法可申請復職，18日高虹安正式返回市府上班，上午簽下首份公文，拍板同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方案，第2份公文同時也核定消防人員危險加給加成4成，展現對第一線警消高度重視。

高虹安復職首日簽下的公文，就是同意內政部警政署所提「勤務繁重加成」修正方案。她指出，新竹市近年人口持續成長，治安、交通與警政勤務量同步攀升，城市安居樂業，仰賴警察同仁長時間、不分晝夜的辛勞付出。

廣告 廣告

此外，高虹安簽下的第2份公文，同時也核定消防人員危險加給加成4成，待中央修法完成後即可即刻生效。她說，她上任後即優先調升消防同仁超勤加班費至每月1.9萬元，並將消防局員額擴編至498人，唯有穩定並照顧好第一線救災人力，才能確保市民生命財產安全。

消防局長李世恭提到，經精算危險職務加給預算需求約1685萬餘元，感謝市長給予全力支持並核定經費，做消防弟兄最堅強的後盾，將持續完善消防人員生活照顧措施，落實廚娘常時聘用，確保同仁於值勤期間能隨時享用熱食，並因應物價上漲調升誤餐費，全面提升用餐品質。

市警局長許頌嘉補充，內政部警政署此次擬修正勤務繁重加成規定，明確將各縣市警察局納入適用機關，經估算新竹市警察局整體預算需求約4000萬元。盡管對市府財政造成一定壓力，仍感謝高市長堅定力挺警察、落實照顧基層的政策立場。

【看原文連結】