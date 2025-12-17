高虹安復職進度？內政部證實劉世芳已簽批復職公文

遭停職的新竹市長高虹安復職進度，內政部下午證實劉世芳已簽批復職公文。（圖／李智為攝）

停職中的新竹市長高虹安詐領助理費案，二審判決貪汙部分無罪，內政部表示，高虹安依《地方制度法》規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。新竹市府昨指出，已向內政部提出復職申請。內政部長劉世芳今天（17日）上午表示，昨下班左右已接到竹市府來函，公文正在簽辦當中。內政部下午證實，劉世芳已簽批復職公文。

內政部昨天表示，高虹安依《地方制度法》第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。新竹市府昨也已送出復職申請。

內政部長劉世芳今天早上受訪表示，昨天下班左右接到新竹市政府來的函，請求讓高虹安恢復新竹市長職務，依據《地方制度法》78條，現在公文正在簽辦當中。

而內政部也證實，劉世芳於下午時間已簽批復職公文。



