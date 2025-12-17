高虹安復職進度？劉世芳：昨天下班前有收到公文

針對高虹安復職進度，內政部長劉世芳證實已收到復職公文。（圖 / 李智為攝）

遭停職的新竹市長高虹安二審判決貪汙部分無罪，內政部昨天（16日）表示，依《地方制度法》規定高虹安可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。新竹市府昨指出，已向內政部提出復職申請。對此，內政部長劉世芳今天（17日）受訪證實，昨下班左右已接到竹市府來函，公文正在簽辦當中。

內政部昨天表示，高虹安依《地方制度法》第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。新竹市府昨也已送出復職申請。

對此，內政部長劉世芳今出席立法院內政委員會前受訪表示，昨天下班左右接到新竹市政府來的函，請求讓高虹安恢復新竹市長職務，依據《地方制度法》78條，現在公文正在簽辦當中。

至於簽辦時程？劉世芳說，內部如果完備其他簽辦程序，會相當快，不過她本人還沒看到公文。

至於高虹安停職時的薪水是否會補還？劉世芳表示復職以後就正常，「薪水會給，程序該怎麼走就怎麼走」。



