高虹安復職重返市府 徐欣瑩致意關心：為地方共好努力

國民黨立委徐欣瑩（左）日前往新竹市政府拜會復職首日的新竹市長高虹安（右），雙方茶敘交流。（圖／翻攝自徐欣瑩臉書）

因案停職1年5個月的新竹市長高虹安，日前獲內政部准予復職，昨（18）日正式重返市府上班。有意爭取國民黨提名參選新竹縣長的立委徐欣瑩前往新竹市政府拜會高虹安，兩人茶敘交流。徐欣瑩表示，雙方曾在立法院共事，期盼未來無論身處何種位置，都能與所有願意為這片土地努力的人同心協力，為地方爭取共好的未來。

高虹安因涉立委任內詐領助理費案，去年7月一審遭判處7年4月徒刑、褫奪公權4年；台灣高等法院本月16日改依使公務員登載不實偽造文書罪判處6月徒刑，得易科罰金，仍可上訴。由於判決結果符合《地方制度法》復職規定，新竹市政府向內政部提出申請後，獲准高虹安復職。高虹安昨日上午返回市府，多名市府一級主管與支持者到場迎接，市府大廳也擺滿祝福花籃。

廣告 廣告

徐欣瑩表示，此行特別前往市府向高虹安致意關心，並準備新竹縣的「東方美人茶」作為心意，象徵歷經淬鍊後的回甘，也肯定高虹安在困境中展現的堅韌與毅力。她也考量高虹安復職首日行程繁忙，另準備老字號「美乃斯」點心，一甜一鹹，希望對方在忙碌之餘能稍作休息、補充體力。

談及彼此心境，徐欣瑩轉述，高虹安曾形容過去一年半的人生彷彿被迫按下暫停鍵，但仍選擇堅持面對，讓她相當敬佩。她也引述高虹安所說「在最低谷時願意伸手拉我們一把的人，要一輩子感恩」，並表示自己從政過程中同樣曾歷經風雨，正是來自鄉親與朋友的支持，才能一路走到今天。她強調，未來不論身處何種位置，都期盼不分黨派，與所有願意為土地努力的人攜手合作，共同為家鄉打拼。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

造謠「80億歐元換蕭美琴演講」判不開罰 外交部：無法接受、將研議後續救濟措施

卓榮泰不副署財劃法！ 律師分析可能發展：成三腳督大死局

辭了董事長轉任總統府資政 吳豊山駁海基會停擺：年處理21萬件兩岸事