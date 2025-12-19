高虹安復職首日簽署兩公文 大幅提升警消加給

新竹市長高虹安在助理費案二審撤銷貪汙罪後，依法申請復職並於今（18）日正式重返市府辦公。復職當日上午，高虹安即簽署兩份重要公文，分別核准警察勤務繁重加成修正方案，以及消防人員危險加給加成4成，彰顯對基層警消人員的重視與照顧。

高虹安復職首日簽署兩份公文，提升警消人員加給。（圖／新竹市政府提供）

高虹安表示，新竹市近年來人口持續增長，相應的治安、交通與警政勤務量也同步攀升。她強調，城市要能安居樂業，必須仰賴警察同仁長時間、不分晝夜的辛勞付出，因此同意內政部警政署提出的「勤務繁重加成」修正方案。

員警深夜執行路檢點勤務。（圖／新竹市政府提供）

針對消防人員部分，高虹安核定危險加給加成4成的措施，待中央修法完成後即可生效。她回顧上任後的政策，優先將消防同仁超勤加班費調升至每月1.9萬元，並將消防局員額擴編至498人。高虹安認為，唯有穩定並照顧好第一線救災人力，才能確保市民生命財產安全。

消防員執行救災勤務。（圖／新竹市府提供）

消防局長李世恭提及，經過精算後危險職務加給預算需求約1685萬餘元。他感謝市長給予全力支持並核定經費，成為消防弟兄最堅強的後盾。李世恭說明，將持續完善消防人員生活照顧措施，落實廚娘常時聘用，確保同仁於值勤期間能隨時享用熱食，並因應物價上漲調升誤餐費，全面提升用餐品質。

市警局長許頌嘉補充說明，內政部警政署此次擬修正勤務繁重加成規定，明確將各縣市警察局納入適用機關。經估算新竹市警察局整體預算需求約4000萬元，儘管對市府財政造成一定壓力，仍感謝高市長堅定力挺警察、落實照顧基層的政策立場。

