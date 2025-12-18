高虹安復職首日 警消加給預算逾5685萬 竹市府拍板

新竹市長高虹安十八日復職首日，展現對第一線警消人員的高度重視，上午簽署首份公文，核定警消人員的危險加給。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市長高虹安十八日復職首日，上午簽署首份公文，拍板同意警政署所提「勤務繁重加成」修正方案，危險職務加給預算需求約一千六百八十五萬餘元；第二份公文也核定消防人員危險加給加成四成，預算約四千萬元。待中央修法完成後即可即刻生效。

高虹安表示，新竹市人口持續成長、科技產業快速發展，治安、交通與警政勤務量同步攀升。此次市府全力支持「勤務繁重加成」修正，以最實質的制度與福利，回應警察人員對城市安全的貢獻。

高虹安指出，公共安全是市府施政的重中之重，唯有穩定並照顧好第一線救災人力，才能確保市民生命財產安全。她上任後即優先調升消防同仁超勤加班費至每月一萬九千元，並將消防局員額擴編至四百九十八人，以實際行動紓解勤務壓力。

消防局長李世恭表示，經精算危險職務加給預算需求約一千六百八十五萬餘元。市府也持續完善消防人員生活照顧措施，落實廚娘常時聘用，確保同仁值勤期間能隨時享用熱食，並因應物價上漲調升誤餐費，全面提升用餐品質，讓消防人員能無後顧之憂地投入救災任務。

市警局長許頌嘉指出，警政署此次擬修正勤務繁重加成規定，明確將各縣市警察局納入適用機關。經估算，市警局整體預算需求約四千萬元，警方將持續全力投入各項警政工作。