高虹安復職首日 韓國瑜送來花籃寫「好人一生平安」

新竹市長高虹安18日上午8點多，返回新竹市政府復職，並於市府1樓大廳發表公開談話。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安18日回到新竹市政府上班，立法院長韓國瑜也送來花籃致意，上頭寫道「好人一生平安」。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安18日上午8點多，返回新竹市政府復職。（王惠慧攝）

新竹市長高虹安因任立委期間涉助理費案，二審撤銷貪汙罪，依法可申請復職，經向內政部申請獲回函，18日高虹安回到市府上班，一早大廳擠滿支持者，立法院長韓國瑜送到市長是的花籃上頭寫道「好人一生平安」，高虹安發表談話，第一句就說「謝謝大家，我回來了！」

高虹安18日8點多在市府外下車，現場擠滿大批支持者與媒體，一度爆發推擠，許多市府局處公務員也在場送上擁抱，場面溫馨，二樓市長室外自二審宣判以來，各界也陸續送來花籃，立法院長韓國瑜也送花致意，上頭寫道「好人一生平安」。

高虹安一早發表談話時她眼眶泛紅，提到自己經歷1年風風雨雨的時光，她終於回到最熱愛也最牽掛的市政工作，這1年多來，對忙碌的各位而言或許轉眼即逝，但對她這個「人生被迫按下暫停鍵」的人來說，卻彷彿跨越了1個時代。

她說，今天看到這麼多熟悉的市政團隊和伙伴，她的心情既激動又沉穩，激動是因為經歷1年多風雨時光，終於回歸市府，沉穩則是經歷這麼多波折與人生逆境，她比以往任何時刻都深刻體認到責任的重要性。

她1年多來，雖然她不在市府與大家並肩作戰，但在優秀的市政團隊努力下，市政1天也沒有、更不能停下來，她特別感謝所有局處首長與基層市府同仁，尤其是代理市長邱臣遠與祕書長張治祥，在這段時間堅守崗位，讓各項市政工作持續推進，這非常不容易。

高虹安說，感謝市府團隊將她競選市長時對市民的承諾逐漸努力兌現，從學校環境感善到教育政策實現落實與各項社福政策，也因為施政團隊的努力，竹市持續獲得很多肯定，包括2025幸福城市、智慧城市創新獎、永續城市卓越獎、國家建築金質獎等。

最後，高虹安也感謝這段時間給予關心與支持的朋友，「在逆境中感受到的溫暖與支持，比起順境時的掌聲，更令人刻骨銘心。」無論是2022年支持她當選新竹市長的9萬8000多名支持者，或是今年反罷免12萬多票讓她留下來的選民，這些支持是她身上最重、也最甜蜜的負擔。

