高虹安復職、轉戰「竹北市長」？ 邱臣遠：擇日對外說明
新竹市 / 綜合報導
隨著新竹市長高虹安涉貪案二審逆轉，在高虹安停職期間代理市長的副市長邱臣遠，傳出有意轉戰「竹北市長」選舉。對於這個傳聞，邱臣遠昨(15)日表示，新竹市和竹北市有共同的生活圈，相關選舉議題會擇日對外說明。不過有國民黨議員給了軟釘子，認為不適合。而現任竹北市長，是民進黨籍的鄭朝方，現在是第一個任期，但鄭朝方同時也是新竹縣長熱門人選，如果鄭朝方選新竹縣長，竹北市誰來接棒？有政治評論員認為，綠營應該跟在新竹有一定勢力的時代力量合作。不過新竹縣，藍營似乎有待協調，因為立委徐欣瑩、副縣長陳見賢相爭，徐欣瑩公開呼籲國民黨中央應該來一場「乾脆的全民調初選」國民黨回應，初選啟動後，還可再協調。
新竹市副市長邱臣遠，陪同市長高虹安出席活動，頻頻在鏡頭前露臉。年底地方大選布局，國民黨已表態新竹市禮讓高虹安，傳出邱臣遠將，鎖定競選竹北市長。
新竹市副市長邱臣遠：「新竹市跟竹北其實是一個共同生活圈，選舉的議題我們擇日有適合的場合再跟大家報告。」
而竹北市對白營來說，以2024年總統大選得票，民眾黨的柯吳配得票率38.33%，勝過賴蕭配和侯趙配，是三組候選人中最高；這裡也是柯文哲全台得票率最高的選區，甚至高於他的本命區新竹市。
現任竹北市長是民進黨籍的鄭朝方，目前是第一任期，而在竹北市長選舉中，民眾黨是否有一搏的可能，似乎也得考量藍白合。
新竹縣議員(國)林禹佑：「根本是沒有經營我們新竹縣的各個地方，更不用說是竹北，邱臣遠(副)市長不太適合來到，我們新竹縣進行一個市長參選。」竹北市選區特性，受惠竹科及新竹工業區帶動。
近年持續湧入人口，根據2025年12月人口資料統計，竹北22萬人口中，15到64歲的青壯年占比高達70%；加上縣政府縣議會高鐵站都在竹北，而且每年家戶所得總額超過全台平均。竹北不只相對年輕，還相對有經濟實力。
新竹縣議員(民)歐陽霆：「這裡平均年齡只有38歲，充分的活力還有高度的自主性。」而現任竹北市長鄭朝方，拚市政之外，也有聲浪勸進他參選新竹縣長。而鄭朝方發布的社群貼文，也引起揣測。
和無黨籍的新豐鄉長徐煒傑一起享用在地美食，寫下「新豐與竹北的共好進化」，被解讀是否可能透過跨區合作為新竹縣長選戰布局？
而根據美麗島電子報從去年12月30、31日和今年1月2日進行的民調顯示，新竹縣長選戰，若是國民黨推派立委徐欣瑩，目前小勝鄭朝方大約2%；但如果是副縣長陳見賢，則是稍微落後鄭朝方。不過若是鄭朝方參選新竹縣長，不爭取連任竹北市長，竹北市由誰接棒也成難題。
政治評論員黃益中：「鄭朝方新竹縣可是放掉竹北，新竹縣國民黨竹北市會禮讓，民進黨孤軍奮戰，地方討論是不是也可以綠黃合，時代力量小黨但新竹縣市經營強。」
要避免兩頭空，是否可能跟時代力量合作？以2024立委選舉來看，時代力量在新竹縣第二選區的候選人王婉諭，輸國民黨立委林思銘大約7.6%，但竹北市得票，高於林思銘。
政治評論員黃益中：「竹北政黨色彩比較沒那麼強烈，如果高舉政黨大旗像是說民進黨會吃力。」
新竹縣竹北市政黨間的合作尚未明朗，但藍營在新竹縣長提名人選，雖然14日已經協調，但徐欣瑩在臉書貼出幾張圖卡，表示自己主張全民調初選，未獲黨中央同意，黨中央主張採七成民調三成黨員投票制。徐欣瑩喊話來一場乾脆的全民調初選吧！
並在發文中質疑，跟他競爭的新竹縣副縣長陳見賢，身兼新竹縣黨部主委，啟動黨員投票，恐怕難脫「球員兼裁判」之嫌。陳見賢表示，他一切依照國民黨公職人員參選辦法規定辦理。國民黨回應，初選啟動後，還可再協調。從新竹縣市到竹北市，獨特選區生態，加上政黨競合，各黨布局步步為營。
高虹安擬復職新竹市長 竹市府：已提復職申請
支持者簇擁復職回新竹市府 高虹安：我回來上班了
遭停職1年5月！ 高虹安回歸市長職 遭簇擁泛淚致詞
