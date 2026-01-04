高虹安怨｢高立委｣案卻停職｢高市長｣ 錢康明：重點不是身分是貪污

新竹市長高虹安復職後接受媒體訪問稱，立委任內涉貪卻在市長任內停職？對此，前文化局長錢康明批，貪污不會因為身分改變而不追究。(資料照，記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安因立委任內涉貪、一審被判7年4月，於2024年7月26日停職，停職1年5個月後高院二審撤銷原貪污罪，改判使公務員登載不實的偽造文書6個月，高虹安去年12月18日復職。復職後的高虹安頻上友好媒體談停職期間的心情，提及為何她在立委任內的案子，卻在市長任內被停職；更抱怨一審被判刑，當天下午內政部停職令就來，但二審宣判欲復職，第二天才收到復職令。對此，竹市前文化局長錢康明批高虹安，總是千錯萬錯都是別人的錯，公職人員涉貪不會因身分改變而不追究，籲高虹安不要玩弄司法。

錢康明稱，高虹安又來了，千錯萬錯都是別人的錯。高虹安接受媒體訪問認為高立委的案件為何讓高市長停職，並認為市長停職快但復職慢不應該。對此，錢康明稱，是「貪污案」讓高市長停職，高市長要為高立委時犯下的貪污案負責，重點在「貪污案」，不在「高立委」；對停職快復職慢這件事，宣判後本就該當下立即停職，難道還給犯罪疑犯緩衝時間嗎？一般公司都是當下叫你走人，甚至還派人盯著你收拾個人東西，鴻海不也是這樣做的嗎？

他說，復職不用申請嗎？難道是自己走進公司坐回原位嗎？高市長身為公眾人物，該思考自己言行的影響力，不應為了一己之私誤導大眾，切割犯罪者身分和犯罪內容。犯罪就是犯罪，任何身分都不能貪污，貪污也不會因為身分的改變而不追究。且一旦經檢察官上訴最高法院，最高法院發回高等法院更審，屆時高等法院若改判貪污罪成立，當然會再停職，且依然還是會當下立即停職。

錢康明提醒高虹安，應思考自己在立委期間，因不實申報助理費，且挪為私人花費造成的法律問題，縱有立法委員提案修法解套，高市長仍要自知行為有觸法疑義。

