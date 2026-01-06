高虹安恐丟市長大位？二審貪污無罪「高檢署提上訴」 本人回應了

即時中心／黃于庭報導

新竹市長高虹安遭控擔任立委期間，虛報助理酬金、加班費，北院認其涉貪11餘萬元，依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪、使公務人員登載不實等罪，判處7年4個月、褫奪公權4年。全案上訴二審，高院判決大逆轉，貪污部分無罪，僅依使公務人員登載不實罪，改輕判6個月徒刑，她也隨即回歸市長職位。針對判決，高檢署昨（5）日研議後提出上訴，高虹安今（6）日也做出回應了。

回顧案情，北院指出，高虹安2020年擔任不分區立委期間，涉嫌浮報酬金及加班費，每個月以6萬2千、7萬、4萬6千，聘用前國會辦公室行政主任黃惠玟、前主任陳奐宇、前公關主任王郁文，黃、陳2人偵查到審判期間均認罪，王郁文及高虹安則堅決否認。

北院認為，高虹安擔任立委應廉潔自持、遵法自律，卻為了增加零用金，利用職務之便非法詐取助理補助費；不過審酌其沒有前科，涉案情節為共犯中最重等情況，判處7年4個月，褫奪公權4年。

案經上訴，高院去（2025）年9月30日辯論終結，高虹安稱申請加班費作法行之有年，其助理確實有加班，在限額內申領助理費用，且「合意」成立辦公室零用金，並無小金庫一說，主張其與助理都應判無罪。高檢署則指出，高涉詐領助理薪資、加班費挪為私用，建請從重量刑。

高院同年12月16日判決出爐，高虹安貪污部分獲判無罪，僅依使公務人員登載不實罪判刑6月，得易科罰金；黃惠玟一審判2年、改判4月，陳奐宇判1年、減為2月；王郁文則由2年減為3月，前法務主任陳昱愷未浮報薪資，維持無罪宣判。

高檢署認高虹安確有詐領犯意，且原判決在事實認定及法律適用上仍存違誤，判決結果違背法令；另維持無罪的陳昱愷，依速審法第9條第1項第2、3款提出上訴的理由亦成立，昨日一併提起上訴。對此，高虹安僅稱尊重檢方，「二審已判決貪污無罪，現在就是全力拚市政」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

