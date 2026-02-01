高虹安應會以無黨籍爭取連任

新竹市長高虹安接受《中國時報》專訪，談到弊案、生育、就學、教育、選舉、政黨等多項問題，並說明施政方向。（石智中攝）

新竹市長高虹安年底競選連任是否重回民眾黨？她接受《中國時報》專訪時稱，從本屆市長選舉及大罷免經驗可知，藍白合並非操作出來的，而是民意在當前政治環境中的自然匯流，所以回歸黨籍不是目前最急迫的事。高虹安退黨後，以12萬4000餘票挺過大罷免，得票數比代表民眾黨參選市長時多出2萬6000餘票，若無意外，年底應是維持無黨籍身分參選。

高虹安在民國113年7月助理費案一審判決後，即退出民眾黨，去年12月18日復職以來，外界關心她何時回歸民眾黨，或國民黨是否向她招手？她說，民眾黨尊重她的意願，未正面回應藍營有無動作。

廣告 廣告

國民黨祕書長李乾龍曾公開表示，藍白合要在新竹市開始做起，並禮遇尋求連任的高虹安。高虹安作為藍白合「起點」的市長，不僅讓反綠支持者期待，年底九合一大選，全國有藍白合希望的縣市也等著師法新竹市。

高虹安接受專訪時，對藍白合提出不同看法。她說，關於藍白合，與其視為政黨間的刻意合作，不如說是選民意向的自然匯流。在111年她競選新竹市長，當時並無明確的政黨協議，選民未受政黨左右，在多位人選中，自發性地選擇最符合期待的人選，因此回歸黨籍不是她目前最急迫的事。

高虹安表示，「選人不選黨」的氛圍，讓許多深耕公共領域或具備選戰經驗的前輩皆認為，111年的新竹市長選舉是足以寫進教科書的經典案例，展現1個小黨如何憑藉適合的人選與地方支持，在傳統政治版圖中突圍，落實選民自主的民主理念。

高虹安說，這種合作氛圍在去年大罷免期間更明顯，作為全台唯一在罷免「擂台賽」中面臨挑戰的縣市長，她深刻感受到民眾對過度政治算計與選舉考量，已經很反感。

她說，罷免投票僅有「同意」與「不同意」，與地方選戰中多人角逐的情況不同。罷免由民進黨發起，反對方促成在野陣線的大團結，從而創下12萬4360票不同意對上8萬6291票同意的懸殊差距，比她本屆市長得票數9萬8121高很多。

高虹安重新定義與還原「藍白合」在新竹市長選舉的經過，加上大罷免驗證，顯示「在野大聯盟」已是反綠最大化的代名詞，更是選民心中拋開政黨包袱只求勝選的共識。

至於國民黨新竹縣長初選的激烈程度，會不會對新竹市長選舉造成「外溢效應」？高虹安說，新竹縣選情激烈程度確令人始料未及，國民黨內初選競爭白熱化，往往是「利弊互見」，好處是候選人可提前爭取選民的支持，但壞處是過程難免偏向負面攻擊。她希望初選能盡快落幕，確定人選，並在民調結束後回歸團結，避免留下難以修補的裂痕。