高虹安抽出購物節壓軸大獎幸運兒

最受市民期待的「二○二五新竹市購物節」直播抽獎活動最終場，昨（九）日盛大壓軸登場，現場抽出最大獎汽車、三十萬元購物金、限量款手錶、郵輪行程及多項精品好禮，為確保整體抽獎流程公開、公平、公正，新竹市政府以直播的方式，在線上民眾、律師及政風人員全程見證下，由市長高虹安抽出四名大獎幸運得主，讓幸運獲獎者提前迎來農曆新年的大紅包，增添過年喜氣。

新竹市長高虹安昨日表示，二○二五新竹市購物節成績亮眼，活動期間總登錄金額高達六十五億元，較去年的五十四億元成長超過百分之二十，發票登錄數亦再次突破三百萬張，展現市民對購物節活動的高度支持。