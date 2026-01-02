高虹安拋新竹小巨蛋孵蛋構想 議員酸「選舉年開空頭支票騙選票」

新竹市長高虹安拋出新竹小巨蛋孵蛋構想。 圖：新竹市政府提供 （資料照）

[Newtalk新聞] 自從台北大巨蛋啟動之後，各縣市都拋出孵蛋構想。新竹市長高虹安在元旦拋出啟動新竹小巨蛋的構想。不過，這讓新竹市議員劉崇顯就酸，過去高虹安政見願景未見新竹小巨蛋想法，推測是意圖爭取爭取國民黨提名的何志勇提出這構想後，高虹安才依樣畫葫蘆說自己也要做，同時他也要高虹安不要再開空頭支票，總是在選舉年亂開支票騙取市民支持。

劉崇顯表示，身為市長若要推動重大建設，不能只靠喊口號，而是必須提出具體的執行方向與實際內容，這才是負責任的態度。但光是「新竹市到底哪一塊土地可以用來興建小巨蛋」這個最基本的問題，高虹安恐怕就答不出來。東區土地開發早已接近飽和，北區受限於機場航高管制，香山區則多屬非都市計畫用地，根本不具備開發大型場館的條件。「由此可見，高虹安的格局仍相當狹隘，只是在選舉年亂開支票、試圖騙取市民支持，對新竹市的長遠發展毫無實際願景可言。」

新竹市議員施乃如則指出，高虹安應先把眼前的市政建設做好，例如棒球場改善工程至今仍未完成，兒童探索館也長期停滯不前，這些都是市府亟待解決的問題。在既有建設尚未完成之前，就急著拋出興建小巨蛋的構想，難免讓人質疑其施政重心。

施乃如直言，高虹安新年提出新希望固然無妨，但市府更應務實檢視手中工作，先把國際展演中心的藝文高地、棒球場改善工程以及兒童探索館一一完成，把既有市政做好，遠比不斷開出空頭支票來得重要。

