高虹安拚連任穩了？醫斷言：年輕選票將反綠

[NOWnews今日新聞] 現遭停職的新竹市長高虹安昨（16）日經高院二審宣判，原7年4個月貪污罪撤銷，引各界關注，高虹安隨即表示將儘速復職。對此，時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰發文表示，新竹市長選舉明年高虹安穩了，對手派誰去選都會輸到脫褲，年輕人只會更討厭綠營。

蘇一峰昨發文表示，新竹市長選舉明年高虹安穩了！新竹人民被剝奪市長1年多，綠營加上青鳥側翼群魔亂舞，累積的民怨沸騰，支持選票只會更多。新竹派抄襲仔碩士小智，還是其他人去選，都會是輸到脫褲。

蘇一峰更認為，針對高虹安的這一套司法迫害下來，人民的憤怒要反彈了，年輕人只會更討厭綠營。

該文一出，底下大批網友也紛紛跟進表示：「老天有眼」、「穩什麼？偽造文書犯有」、「明目張膽的政治迫害」、「不是還有別的罪名嗎？」、「高市長加油」、「相信新竹市人民智商」等。

