高虹安拚連任變2026藍白共識 民眾黨批內政部復職動作「慢慢耗」

新竹市長高虹安助理費案大逆轉，二審判只構成《偽造文書罪》，代表高可復職。（中時資料照）

新竹市長高虹安被控立委任內詐領公款，一審判刑7年4月，但二審16日認為她不構成《貪汙罪》，改認定只構成《偽造文書罪》輕判，也象徵高虹安可望復職。民眾黨主席黃國昌表示，2026高虹安代表在野黨爭取新竹市長連任已是幾乎確定的事情，但也批評內政部當初在最短時間宣布高停職，如今要復職卻展開「公文旅行」慢慢耗。

黃國昌17日上午接受《千秋萬事》廣播專訪，針對高虹安案二審判決牽動新竹市長提名，黃國昌表示，「我覺得某種程度上還了高虹安公道。」過去這段時間，對高虹安潑髒水的民進黨人士、側翼名嘴要不要出來道歉？自己昨天只看到這群人集體崩潰，並且繼續死鴨子嘴硬。

廣告 廣告

黃國昌提及，這就是民進黨透過手中掌握的檢調追殺、打擊政治競爭對手所採取的手段，讓對方陷入麻煩、好不容易選上的市長卻被停職，結果當司法還予公道時，這些人卻一哄而散、沒人要負責，何其悲哀？這段時間對高虹安、新竹市民造成的傷害，使民眾選出來的市長無法履行市長職務，何其荒謬？

黃國昌指出，當初高虹安一審被判時，內政部十二萬分火急，在最短時間內宣布停職，現在高院判決出爐，為何內政部慢吞吞、沒有十二萬分火急的讓高復職？內政部長劉世芳是在睡覺嗎？難道內政部對停職就是十二萬分火急，對復職就是「公文旅行慢慢耗」？這絕對不是民眾要的民主法治。

黃國昌說，展望2026選舉，高虹安代表在野黨繼續爭取新竹市長連任，應該是一個幾乎確定的事情，面對大惡罷時期，不管是高虹安或藍委鄭正鈐都齊聚在新竹並肩作戰，且當初面對高虹安被罷免時，自己也下令祕書長周榆修、發言人吳怡萱等人進駐新竹總部，代表大家在面對這場大惡罷時都在同一艘船上，沒有人是局外人，大家並肩作戰；也感謝很多國民黨人相挺，並當鄭正鈐面對大惡罷時，民眾黨也全力支援。

黃國昌稱，某種程度上來說，新竹市接下來是藍白2026選舉第一個達成共識的地方，相信國民黨主席鄭麗文也會同意，這是一個好的開始，但也一定要非常戒慎恐懼，因為判決尚未確定，檢察官一定會上訴最高法院，有很多事情還很難說，引用前黨主席柯文哲的名言，「不要低估民進黨無恥的程度」。

【看原文連結】