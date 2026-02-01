高虹安拚連任！擬維持無黨籍：藍白合是民意自然匯流

要聞中心/綜合報導

新竹市長高虹安在歷經助理費案一審判決與大罷免風波後，針對年底市長選戰布局首度鬆口。高虹安在接受《中時》專訪時表示，回歸黨籍目前並非最急迫的事項，若無意外，年底將維持「無黨籍」身分爭取連任。高虹安今（2）日上午於新竹市政府出席公開行程，預計在活動後受訪時，料將針對相關議題再度做出說明。

藍白合是民意自然匯流

關於外界關注她是否重回民眾黨或接受國民黨禮遇？高虹安指出，從2022年市長選舉到去年的大罷免經驗驗證，「藍白合」並非政黨刻意操作，而是選民意向在當前政治環境下的「自然匯流」。她強調，當年在沒有明確政黨協議下，選民自發性選擇最符合期待的人選，這種「選人不選黨」的氛圍，讓她在傳統政治版圖中突圍。

罷免案驗證「在野大聯盟」實力

高虹安進一步引用數據說明，去年由民進黨發起的罷免案，最終她以12萬4360票的「不同意罷免」挺過挑戰，得票數甚至比她首屆當選市長時多出2萬6000餘票。她認為這場罷免案驗證了「在野大聯盟」已是反綠最大化的代名詞，顯示民眾對過度政治算計的反感，以及渴望勝選的共識。因此，現階段回歸黨籍並非首要考量。

今日行程受訪成焦點

根據新竹市政府今日公開行程，高虹安於上午10時出席「新竹市警察局汰換巡邏機車捐贈守望相助隊及交通義勇警察大隊贈車儀式」。這是她接受專訪內容曝光後的首個公開活動，預計在活動後的媒體聯訪中，高虹安將親自回應並再次說明未來的施政方向與選戰規劃。

此外，針對國民黨新竹縣長初選激烈恐造成外溢效應，高虹安則表示，黨內競爭白熱化雖能提前爭取支持，但也難免有負面攻擊，期盼初選儘快落幕，回歸團結。

