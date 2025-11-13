高虹安挖大秘寶遭打臉！法院認證「破壞球場、拒司法鑑定」修補1.3億要市民買單

[Newtalk新聞] 新竹市立棒球爭議再起，民進黨新竹市議員曾資程、楊玲宜曬出桃園地方法院判決，認定新竹市政府「阻礙驗收、破壞現場、拒絕配合司法鑑定，導致事實無法查明」，痛批這場被高虹安市府包裝成「追求真相」的行動，事實上是一場徹頭徹尾的政治鬧劇；後續改善工程標案高達1.3億元，最終將由市民買單。





「新竹棒球場的荒唐故事，法院已揭開真相」，曾資程表示，高虹安市府2022年高調宣稱請到美國職棒大聯盟專家鑑定球場問題，但法院判決揭露的現實是：美國專家鑑定根本不是司法認可的正式鑑定，也沒有法律效力；諷刺的是，當法院想依法進行真正的技師公會鑑定，市府卻將球場封起來、不讓鑑定人進去，「這不是追求真相，這是阻止真相」。

曾資程指出，法院判決揭露，市府破壞現場、拒鑑定、未驗收，並點名竹市府三大錯誤行為，包括「未辦理驗收、反而開挖球場」、「拒配合法院鑑定」、「以工安零容忍為藉口拒鑑定」，鑑定人奉法院之命到場勘查，卻發現球場大門上鎖、場內被挖爛，根本無法進入。





他痛批，這場鬧劇的真正代價，是一個本可正常使用的棒球場被反覆開挖、延宕、浪費公帑；是球迷無球可看、球場形象受損、城市信譽崩壞。高虹安市府口口聲聲說要查清真相，結果是自己拆了球場、拒絕司法調查，讓整件事陷入黑箱，「 從政治秀到行政失能的極致」，法院的判決雖是工程糾紛案，其實更像是對市府行政誠信的一紙公文懲戒。





「真的是超扯超扯超扯」，楊玲宜直言，新竹棒球場的政治惡搞秀，讓高虹安執政無能再度原形畢露。被法院認證「破壞竹市棒球場現況，讓包商無法進行驗收的元凶，是竹市府！」，一場荒唐政治惡搞秀，毀滅了球迷的球賽，也毀滅了市民對高虹安的執政信心。





楊玲宜指出，法院判決營造廠巨佳敗訴，應賠償包商揚名實業尾款737萬元尾款，並駁回巨佳求償4,100萬元「全場換土」工程費，理由正是市府多次開挖破壞現場、且拒絕包商驗收。這代表，巨佳與竹市府，雙雙拒絕讓包商進行改善與驗收程序，後而衍生出的球場後續改善工程標案近1.3億元，這筆費用根本就不應該產生、讓全市民買單，她認為，竹市府應要求巨佳負起責任，全額支付這筆1.3億元後續改善工程費用。

